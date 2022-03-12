《三十九》田美都當小三好感度更高！穿搭個性又有型　帽T+棉褲容易駕馭

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

由孫藝珍、田美都、金智賢主演的韓劇《三十九》，描述三人之間的友情、親情和愛情故事，劇中飾演演技老師鄭燦榮的田美都，與在《機智醫生生活》中的醫生角色相比，展現截然不同演技，無意插足別人婚姻，卻深陷其中的她，非但沒引起戲迷的反感，對她的關注度與好感度再提升。

鄭燦榮在劇中的造型穿搭，也是戲迷每週鎖定的焦點，因為比起孫藝珍演出的皮膚科診所院長所具備的氣質、甜美形象，田美都個性又帥氣的穿搭風格，更容易駕馭。

田美都穿搭：條紋針織衫+西裝褲

上半身選擇較休閒的條紋針織衫，下半身則搭配略微正式的西裝褲，展現幹練的女強人形象。

田美都穿搭：襯衫+牛仔褲

白色不規則領飾襯衫搭配深藍色牛仔褲，營造出活力十足的青春氣息；條紋襯衫和深色牛仔褲的搭配，加上紅色包款的點綴，營造出職場女性的專業形象。

田美都穿搭：帽TEE+棉褲

一出場還以為是個小男孩，美都首度嘗試帽TEE和棉褲的穿搭，臉上的透明鏡框意外成為造型亮點。

田美都穿搭：背心襯衫+西裝褲

兩件式的背心白色襯衫，搭配同色系的西裝褲，展現美都身為演技老師的專業形象，想讓整體造型看起來更加幹練的話，可以選擇有跟的跟鞋增加氣勢。

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