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7款櫻花保養小物推薦！「彩虹入浴劑」熱銷前三名、溫感眼罩實用

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

全台各地櫻花陸續綻放，令人心情隨之繽紛燦爛，台隆手創館櫻花季也正式登場，多款櫻花小物包括居家香氛、入浴劑、保養品…營造滿滿的櫻式浪漫。

日本Laundrin 2022櫻花香氛系列

要讓居家空間飄散淡淡櫻花香氛，首選日本Laundrin 2022櫻花香氛系列，包含香水柔軟精、芳香劑、擴香、芳香噴霧，可依照空間、衣物需求使用。甜蜜迷人的櫻花香又帶著高雅香味，能消除難聞的氣味、提供衣物或環境清新香氛。簡約粉色的設計更討喜。

星星形狀的彩虹入浴劑

「彩虹入浴劑」一直是台隆年度熱銷前三名。萌趣外型放入水中融化後就會浮現繽紛彩虹，是許多人的心頭好。春季特別推出櫻花香氛款，用療癒香氛、夢幻彩虹，帶給大家更舒服的泡澡享受！

美肌溫浴櫻花湯

和漢配方（綠茶萃取、當歸萃取、日本川芎根萃取）搭配橄欖油成份，能提升溫浴效果及肌膚保水度，泡澡後仍感溫熱舒適感，搭配櫻花香氛更舒壓。

櫻花綻放溫感眼罩

台隆櫻花保養小物推薦：空間擴香、泡澡入浴球、溫感眼罩、面膜…通通有

長期使用3Ｃ，眼部疲勞壓力大。不論是白天午休、夜晚泡湯或入睡前，都可以「櫻花綻放溫感眼罩」舒緩雙眼疲勞。40度舒適溫感搭配自然櫻花香，讓雙眼擺脫一整日的疲倦。

Propolinse蜂膠漱口水櫻花口味

清潔口腔汙垢，添加蜂膠萃取液溫和保護牙齒，用完立享除去髒汙的清爽感。

SH櫻花芳香袋

淡雅櫻花清香、輔助整頓環境。使用時取出芳香袋，利用縫衣針或圖釘先於袋子上打洞，之後即可置於房間、櫥櫃、抽屜等處，香氣會逐漸散開。也可將芳香豆取出，裝入其他容器內使用。

日本Saborino早安面膜櫻花限定

超人氣的Saborino早安面膜推出櫻花限定款，在原有保濕成份的基礎上，增加了染井吉野櫻的櫻花精華與櫻花果實精華。只需一張，潔面+護膚+妝前打底60秒搞定，迅速去除老廢角質及髒污，緊緻毛孔並賦予肌膚滋潤。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 櫻花, 保養

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