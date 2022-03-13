《尚食》吳謹言古裝美出新高度！細看5部代表作　再合體秦嵐未播先火

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

天生大眼配小臉，加上從小習舞的柔美身段，讓吳謹言的演員戲路更加寬廣，紅遍亞洲的《延禧攻略》魏瓔珞與印象中淡雅的古典美人不同，靈動的大眼與精美的長袍相對，讓造型多了分活潑生氣、現代劇《青春創世紀》錢希西幹練又率性的職場穿搭吸引目光、《尚食》姚子衿重現明代古人的嫻淑恬雅...細看5部吳謹言的代表作品和穿搭介紹。

《尚食》姚子衿

熱播陸劇《尚食》的造型也高度還原了明朝服飾，素雅的色調及上短下長的襖裙，皆為明代古裝的鮮明特點，衣服上雖有刺繡卻不艷麗，圖紋配色皆與底色色調相同，裙子呈現如百褶裙的設計，是遵循古儀「裙拖六幅湘江水」，意為美人的裙子好像拖來瀟水湘江的粼粼綠波，盡顯端莊典雅。

《延禧攻略》魏瓔珞

憑藉魏瓔珞人氣水漲船高的吳謹言，不僅劇中人設討喜外，《延禧》也將莫蘭迪色調發揮的淋漓盡致，低飽和、明度的顏色突出高級感，隨著瓔珞的地位提升，除了耳墜從一耳一鉗，變成一耳三鉗外，服裝的刺繡也更加華麗，宮女時僅有領口上的如意繡樣，成為嬪妃後則出現雲肩披風、花鳥刺繡等圖紋。

《外灘鐘聲》杜心美

囂張跋扈的魏瓔珞，轉而成為吃苦耐勞的杜心美，背景設定為60至90年代的革命時期，在《外灘鐘聲》飾演杜心美的吳謹言，前期多以齊肩短髮、襯衫長裙現身，而到70、80年代，便出現時興的連身褲、大墊肩等服裝，貼合當時自由而閃耀的時空背景。

《青春創世紀》錢希西

與黃景瑜上演竹馬戀愛的《青春創世紀》，吳謹言飾演的錢希西為網路電商老闆及帶貨直播主，因為販售的產品就是服裝，自然得在穿搭上下功夫，除了職場常見的西裝外套搭配休閒T-Shirt外，吳謹言也會以牛仔外套及無領襯衫做搭配，時而幹練、時而甜美，讓上班穿搭變得格外有趣。

《傳家》易鍾玉

除了以上經典作品外，吳謹言的待播劇《傳家》也令人印象深刻，不僅是與娘娘秦嵐的二次合作，也因劇本設定的民國時期，為展現強烈復古造型，特別以耳下短髮與細眉的新鮮造型登場，雖然評價十分兩極，卻體現了民初大量接收西洋文化的背景，圖樣絢麗的旗袍及珍珠配飾讓吳謹言更貼合大家千金的設定。

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