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《金魚妻》岩田剛典真實身份驚人！是LV品牌大使，娃娃臉穿搭超型格

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

以Netflix《金魚妻》登上熱搜關鍵字的日本男星岩田剛典，於2019年正式成為LV品牌大使，更是少數可以直接前往時裝週，參與品牌大秀的明星代表，今年32歲的他，你可能會有疑問，岩田剛典是如何獲得品牌青睞，打敗日本其他明星成為品牌大使？

如果你也有這樣的疑問，那不妨先從岩田剛典的身世背景、演藝生涯開始認識他：EXILE放浪兄弟第三代成員、慶應義塾大學法學部高材生、日本岩田企業的繼承人、身兼Nerd Mind品牌總監…而這些華麗的人生履歷，或許就是品牌對他產生興趣的開始。

取得入場的資格，又是以什麼打敗其他人，最大的關鍵原因，跟他長得一副娃娃臉，卻能駕馭LV兼具潮流和時尚風格的男裝，以174公分的身高來說，想把歐美版型穿得好看實屬不易，但LV男裝在岩田剛典身上，超乎想像的合理，好像就是為他而設計。

經典正裝、中性裙裝、街頭潮服…皆難不倒他，就連LV X Nigo聯名系列，岩田剛典也穿出屬於自己獨特的風格。

關於粉絲們最好奇的理想型，曾經為宣傳電影《全境失控》在節目上提到，自己喜歡的類型是日本大咖女星安室奈美惠，另外，他也遇到很多為了跟他示好使用小心機的女生，如果對那位女生沒有感覺，這樣的舉動反而會造成岩田剛典的反感。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 金魚妻, 岩田剛典, LV

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