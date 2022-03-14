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2022精品新款戒指推薦：Tiffany Knot、愛馬仕馬蹄鐵釘子6萬起入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2022年戒指怎麼挑？本篇囊括售價不超過十萬的各大品牌新款，戒指飾品控請收下！

BVLGARI 寶格麗

B.zero1 Logo系列戒指，參考售價NT$53,800起

經典又時髦的寶格麗B.zero1最推全新子系列B.zero1 New Wave以及B.zero1 Logo：新品與過往最大的不同在於「戒圈兩側之鑲嵌波型鑽石」以及「戒身Logo鏤空」細節，為1999年面世即成為品牌必入手經典之作帶來新改款，穿搭自由更有變化！

Dior 迪奧

Rose Dior Couture戒指，參考售價NT$83,500起

呼應迪奧先生的設計手稿與高級訂製服細節，全新Rose Dior Couture的玫瑰花蕾以旋渦立體結構呈現，圓潤的花緣以鏡面拋光凸顯精緻感！

Louis Vuitton 路易威登

LV Volt Upside Down戒指，參考售價NT$75,000起

品牌字首L與V還能變出什麼新花招？珠寶創意總監Francesca Amfitheatrof將之以各種組合、排列，創造出時而像閃電時而像三角幾何的珠寶圖騰；2022新款除了先前曝光的可替換鏈繩手鐲，LV Volt Upside Down戒指也值得關注—戒圈埋入L、V字母，再以斜角雕鑿出刻度，小細節藏有大巧思！

Tiffany & Co.

Tiffany Knot系列戒指，參考價格NT$63,000起

2022年隆重上市的全新系列Tiffany Knot，最大特色就是以金屬打造的繩結造型，尾端刻意呈現尖角切面，優雅之中帶有個性酷味，是Tiffany & Co.設計團隊對於紐約的詮釋。

Hermès 愛馬仕

Clou de forge系列戒指，參考價格NT$60,700起

2022年首登場的全新珠寶系列Clou de forge，以馬蹄鐵釘子為設計起點，最終以線條幾合感風貌呈現，整體氛圍維持一貫的低調質感，另外，值得細細品味的是，帶有曲線弧度的側邊，為作品帶來辨識趣味！

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 戒指, LV, Tiffany, BVLGARI

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