巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

記者鮑璿安／台北報導

世界動蕩，BALENCIAGA在2022秋冬系列發表中，品牌藝術總監Demna以詩句、壓軸的藍黃色系服裝巧妙聲援烏克蘭。而本季聚焦「未來」，從人造暴風雪的秀場就能感受到科幻風格，有各種鮮明廓形連體衣、靈感來自日常垃圾袋的Trash 手拿包都成為亮點。

▲品牌藝術總監Demna對戰爭有感而發寫下文字 。（圖／品牌提供）

在開秀之前，品牌藝術總監Demna特別念了一段烏克蘭詩文的詩句，內容講述為「美麗而生存」的烏克蘭。因Demna曾經是因種族滅絕而逃離戰爭的難民，對於這次戰事格外有感觸，他不僅選擇清空品牌IG來宣導烏克蘭訊息，在白雪皚皚的秀場上，賓客位置上還放置了烏克蘭國旗顏色的T恤致敬。

▲Demna打造了人造暴風雪，模特兒在風雪中緩緩走出 。（圖／品牌提供）



回歸秀上，Demna打造了人造暴風雪，模特兒在風雪中緩緩走出，經典造型經過簡化和重構，轉換為BALENCIAGA專屬獨特廓形的衣著。首套造型中，具有彈性材質的黑色連身裙勾勒線條，手拎大提袋Trash 手拿包，靈感來自日常用的垃圾袋，還有將Cagole或Rodeo靴子改造而成的肩背包，製造鮮明造型亮點。

▲圖案印花宣告著即使XXXL碼身材也可穿著，或印以「Be Different」等字樣傳遞個性訊息 。（圖／品牌提供）

連身衣不再只是「衣著」而已，將手套、鞋履或緊身褲融入混合彈性材質連衣裙和連體衣進行全新演繹，即便多數全黑造型，卻透過不同的剪裁方式營造差異。品牌不分性別的著裝態度在本季持續，皮衣外套、鋪棉外套、飛行員夾克改為套穿方式；圖案印花宣告著即使XXXL碼身材也可穿著，或印以「Be Different」等字樣傳遞個性訊息。

大秀最後壓軸兩套造型，黃色的帽T套裝與藍色連身裙巧妙致敬烏克蘭國旗，呼應Demna所說的：「一場人造暴風雪後又是一個嶄新的開始，將無數過去的冬天映射到未來之中。」

▲壓軸造型致敬烏克蘭 。（圖／品牌提供）