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少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原

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▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

▲長痘期間吃對食物也能幫助改善痘痘情況。

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝unsplash、pexels、IG@laneige_kr

肌膚問題不僅跟防曬、保養有關，跟飲食也有很大關係！應該不少人都知道，容易長痘痘最好要少吃油炸、高糖食物和奶製品，但除了避開這些容易致痘的食物，吃對食物更能幫助改善痘痘、修復肌膚。知名皮膚科醫師廖苑利就推薦了長痘期間可以多吃的6種食物，容易長痘痘、冒粉刺閉口的人快記好。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃用堅果奶替換牛奶

牛奶中含有許多激素，其中的二氫睪酮（DHT）和雄性荷爾蒙前驅物可能與痤瘡有關，會增加皮脂的分泌，進而加重痤瘡。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃含鋅量高的食物

鋅是一種飲食性礦物質，對皮膚發育及調節新陳代謝、荷爾蒙分泌都很重要，也能幫助控制皮脂分泌。富含鋅的食物包含南瓜籽、牛肉、火雞、藜麥、堅果、菠菜，或是牡蠣、螃蟹等海鮮。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃新鮮蔬果
多吃黃色和橘色的水果和蔬菜，像是胡蘿蔔、南瓜、地瓜、木瓜、芒果、柳橙等，其富含類黃酮、胡蘿蔔素，具有抗氧化、抗衰老、抗發炎等。

蔬菜則建議可多吃菠菜及其他深綠色，還有像是番茄、藍莓、南瓜籽、豌豆、小扁豆等多葉蔬果也很推薦。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃富含不飽和脂肪酸的食物

不飽和脂肪酸具有抗炎作用，對於長痘期的發炎反應具有抑制作用，像是大家常聽到的Omega-3，就是在某些植物和動物蛋白質來源（例如魚類和蛋）中發現的一種不飽和脂肪酸。

包含鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鮪魚等深海魚，或是黃豆、亞麻籽油和核桃、核桃等堅果，都是含有豐富不飽和脂酸的食物來源。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃富含維生素A、B的食物

缺乏維生素A會導致毛囊過度角化，進而造成毛孔堵塞加重，所以多吃像是肝臟、魚類、菠菜等含有維生素A的食物很必要。

而在長痘期間吃含有維生素B6的食物，能改善皮膚油脂分泌，能有效幫助治療脂溢性皮膚炎，及因內分泌失調導致的長痘。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃多補充抗氧化劑

抗氧化劑是能中和體內有害毒素的化學物質，每天吃，能幫助減少痘痘，並改善心理健康。像是富含維生素C的芭樂、柑橘類、奇異果；含維生素A的橘黃色蔬果、肝臟等；含有維生素E的堅果、菠菜、蛋黃；富含茄紅素的番茄、紅椒、木瓜；或是含有硫化物、硒的綠花椰、芥蘭、洋蔥、堅果或海鮮等。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 抗痘, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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