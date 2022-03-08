fb ig video ETtoday search mobile

BURBERRY X SUPREME聯名本週上市！超帥夾克、帽子、滑板曝光

>

記者王則絲／台北報導

從一月底便開始出現的SUPREME與知名精品BURBERRY合作傳聞，讓潮迷們興奮難耐，現在終於等到好消息了！官方於日前證實宣布，BURBERRY與SUPREME將合作帶來2022春季系列，且很快的就要於3月10日正式開賣！此外，數張形象大片也隨之曝光，其中可以看到回歸的BURBERRY騎士Logo躍上各式單品，簡直帥翻。

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲SUPREME X BURBERRY聯名即將開賣！（圖／品牌提供）

儘管不是第一次與精品大牌聯名（上回對象為LOUIS VUITTON），SUPREME找上BURBERRY的聯名企劃依然掀起時尚圈一陣波瀾，且這回從謠言傳出到正式開賣進展快速，令人倍感興奮。

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲BURBERRY騎士Logo被大量運用在聯名單品中。（圖／品牌提供）

本次「SUPREME X BURBERRY」聯名系列品項十分豐富，包括經典的格紋風衣、街頭風黑夾克、丹寧套裝⋯⋯上頭能看到BURBERRY近年來很少見、但擁有百年以上歷史的精緻騎士Logo，搭配上SUPREME的標誌，在聯名中大舉回歸；還有化為格紋底色的SUPREME Box Logo T恤、帽T，絕對是必敗單品。

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲必敗SUPREME Box Logo單品。（圖／翻攝自IG）

配件部分則包括了格紋漁夫帽、丹寧棒球帽⋯⋯以及三種花紋設計的滑板，簡直帥翻！

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲SUPREME X BURBERRY超帥配件。（圖／翻攝自IG）

「SUPREME X BURBERRY 2022春季聯名」系列3月10日將在美國、英國和歐洲等地率先上市，全球其他市場則是於3月12日發售。

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲Supreme X Burberry單品曝光。（圖／品牌提供、官方ig）

▲更多以曝光形象圖。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）

關鍵字：

BURBERRY, SUPREME, 聯名, 開賣

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原 給失戀者的8個忠告！心理諮詢師：別壓抑難過，否則連快樂也會消失 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功 BURBERRY X SUPREME聯名本週上市！超帥夾克、帽子、滑板曝光 超神準！網暴紅「養什麼寵物」心理測驗，秒測你的理想對象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面