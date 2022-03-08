BURBERRY X SUPREME聯名本週上市！超帥夾克、帽子、滑板曝光

記者王則絲／台北報導

從一月底便開始出現的SUPREME與知名精品BURBERRY合作傳聞，讓潮迷們興奮難耐，現在終於等到好消息了！官方於日前證實宣布，BURBERRY與SUPREME將合作帶來2022春季系列，且很快的就要於3月10日正式開賣！此外，數張形象大片也隨之曝光，其中可以看到回歸的BURBERRY騎士Logo躍上各式單品，簡直帥翻。

▲SUPREME X BURBERRY聯名即將開賣！（圖／品牌提供）



儘管不是第一次與精品大牌聯名（上回對象為LOUIS VUITTON），SUPREME找上BURBERRY的聯名企劃依然掀起時尚圈一陣波瀾，且這回從謠言傳出到正式開賣進展快速，令人倍感興奮。

▲BURBERRY騎士Logo被大量運用在聯名單品中。（圖／品牌提供）



本次「SUPREME X BURBERRY」聯名系列品項十分豐富，包括經典的格紋風衣、街頭風黑夾克、丹寧套裝⋯⋯上頭能看到BURBERRY近年來很少見、但擁有百年以上歷史的精緻騎士Logo，搭配上SUPREME的標誌，在聯名中大舉回歸；還有化為格紋底色的SUPREME Box Logo T恤、帽T，絕對是必敗單品。

▲必敗SUPREME Box Logo單品。（圖／翻攝自IG）



配件部分則包括了格紋漁夫帽、丹寧棒球帽⋯⋯以及三種花紋設計的滑板，簡直帥翻！

▲SUPREME X BURBERRY超帥配件。（圖／翻攝自IG）



「SUPREME X BURBERRY 2022春季聯名」系列3月10日將在美國、英國和歐洲等地率先上市，全球其他市場則是於3月12日發售。

▲更多以曝光形象圖。（圖／品牌提供、翻攝自官方IG）