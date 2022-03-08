TOM FORD 、Hermès都入列！精品妝前乳盤點，一抹打造高級底妝

▲近來精品級妝前乳蔚為風潮。（圖／翻攝自IG/aoi186、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

好羨慕別人底妝又薄又透，一瓶好的妝前乳絕對功不可沒，近來各大精品彩妝紛紛推出底妝打底產品，訴求挑選好的打底，一抹讓毛孔、瑕疵隱形，讓後續底妝用量減半，底妝當然輕薄又透亮。

▲TOM FORD 時尚高訂濾鏡妝前乳，30ml，2,850元。

特殊的霧絲絨質地，被專業彩妝師譽為專為肌膚量身訂製的濾鏡塑身衣，一抹即刻隱形毛孔、修飾瑕疵，為後續底妝完美鋪陳，不僅可以搭配任何粉底使用，更能翻轉底妝結構，無論是混合粉底、或是妝後吸油補妝都適用。

▲RMK 隔離霜(典藏版) ，1,400元。

品牌人氣暢銷單品之一，透明感質地且觸感清爽。能輕盈融於任何膚質,能修飾毛孔和紊亂的紋理等凹凸部位，讓肌膚表面彷彿蓋上一層薄膜，使後續底妝更為服貼。

▲資生堂 怡麗絲爾 彈潤多效美肌乳SP+，35ml，950元。

一瓶取代保濕精華、日間乳液、防曬乳的麻煩，簡單一抹即可出門，內含獨家膠原蛋白保濕成分，賦予肌膚澎潤彈力，輕盈零負擔的質地，讓你全天持妝透亮。

▲HERMÈS 天然無瑕隔離霜，40ml，2,950元。

創新質地柔軟貼合臉部線條，膚色瞬間均勻透亮，細小瑕疵和細紋均完美淡化；僅需疊加推勻，便可調整遮瑕效果，不會掩蓋肌膚的自然光彩。

▲Guerlain 蘭鑽氧蘊極光白金隔離乳，30ml，5,700元。

抹在肌膚上形成一層特殊的防護罩，提供高防曬力，富含蘭鑽抗老與亮白精華技術，有助於對抗外部傷害，避免肌膚暗沉。