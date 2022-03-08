閃婚舊愛有跡可循！大S：很多很多的練習，才能讓愛情煉為幸福

▲大S、具俊曄今證實婚訊。（圖／翻攝自FB/大S、IG/djkoo，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

大S徐熙媛和韓團「酷龍」成員具俊曄宣布結婚，消息震驚各界。稍早由男方IG官宣婚訊，而大S也分享歐巴的貼文，證實了這個消息，大S表示，人生無常，我珍惜當下的幸福，感謝一切讓我一步一步走到現在的所有。

45歲的大S的愛情一向敢衝，自己說了算，和前夫汪小菲相識49天就決定共度一生，而去年11月底才離婚簽字，不到4個月又再度和20年前舊愛具俊曄步入婚姻，讓網友直言：「不虧是大S」。她也曾說過，面對感情，我不能選擇舒服的選擇，而是要選擇對的選擇。

其實在去年小S受訪被問及大S近況時，她雖不敢多說，但也透露姐姐正在追求幸福的路上，而今證實兩人再婚消息，一切更是有跡可循。

如今大S甜蜜證實再婚，一票網友紛紛湧入臉書祝福：「恭喜恭喜！好棒的愛情故事」、「一定要幸福喔」、「活在當下、欣賞大S的帥」、「謝謝你讓我們知道好女生，都能遇到願意珍惜她們的人」、「只有願意持續相信愛的人，才能讓自己有更多幸福的可能」。

盤點大S曾說過的愛情金句，希望女人都能在愛的轉身中，活得更有智慧。

#如果他說愛你比海深，其實只像條水溝深，所以別聽他說，要用心感覺，我感覺到我只有一滴水深。

#你以為擔心，他就不會走嗎？你以為懷疑，他就會愛你嗎？愛情是屬於付出愈多，失去也就愈多的東西。​

#很高很高的溫度，才能讓玉米開成花朵。很多很多的練習，才能讓愛情煉成幸福。​​

#有些人認識好多年卻覺得陌生，有些人見一面就像認識了幾輩子，這叫緣份。

#當你看一個人，怎麼看都覺得好可愛，不管他做什麼事，都覺得很好笑，他只要很自然的在你旁邊，你就覺得很幸福，那就是你真的很愛他。 ​​​​

#幸福，是要付出努力和代價的，世上根本沒有所謂的人生勝利組，背後的拼搏，不想說，只是想留給大家一個希望。



#你跟一個人談戀愛，是因為你一眼看到他，你就知道你們倆以後一定有緣份，不管是當好朋友還是成為戀人，順不順眼就看一眼就知道了。