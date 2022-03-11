金世正《社內相親》戲裡戲外都是格紋控！5套造型小露美腿電翻了

實習記者施至真／綜合報導

韓劇《社內相親》開播後隨即引起話題，劇中金世正代替好友去相親，必須把自己打扮成惹人厭的沒品富家女，後來更為了保住飯碗，只好將錯就錯，過著假名媛的雙重生活，本部除了高富帥愛上平凡女的萬年老哏，金世正滿滿的格紋元素穿搭更成為必看亮點！

＃千鳥格小香風套裝

身為公司小職員的申夏莉（金世正飾），在朋友的請求下假扮成名媛，為了成功演繹名媛身分，金世正在劇中的穿搭，經常以簡潔的套裝出鏡，例如這套千鳥格小香風套裝，搭上一頭浪漫長髮，讓她散發從容貴氣，視線下移會發現，金世正腳踩漆皮長靴露出纖細美腿，為這套精緻穿搭增加誘人小心機。

▲為了扮演名媛，金世正經常穿著格紋套裝。（圖／翻攝自IG@sbsdrama.official，下同）

＃漸層淡格紋外套

除了套裝外，名媛穿搭怎可以少了最具辨識度的披肩外套，這件灰白漸層的格紋外套，面料柔軟卻帶有挺度，可以展現出優雅大方的氣場，而布面上的格紋設計，弱化了距離感，成功帶出金世正溫和好親近的個性。如果你也喜歡名媛風穿搭，肯定要帶上一件。

＃復古格紋連身裙

金世正成功靠著這件復古格紋連身裙獨領風騷，不規則的斜肩澎領設計，穿起來非常性感又帶有氣勢，加上合身收腰的剪裁，將她凹凸有致的身材大方展現出來，究竟這套心機打扮能不能成功收服冰冷社長的心呢？

＃辣妹棋盤格緊身衣

金世正戲中的真正身分是平凡的上班族，可鹽可甜的她，不論貴氣名媛風還是性感歐美風都能輕鬆駕馭，因此揮別假名媛身分後，她穿上近期最夯的棋盤格緊身衣，搭配皮短褲及性感網襪，露出一雙傲人長腿，營造甜辣暗黑的的反差形象。

＃英倫風格紋圍巾

另外，金世正還在IG加碼發出自己穿上絨毛熊熊帽Tee的生活照，戴上英倫風格紋圍巾，可愛加倍。她的私服穿搭中，經常能見到格紋單品的影子，可見不論戲裡戲外，她都是不折不扣的格紋控。

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