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說・流行／解密Rosé愛穿的「小黑洋裝」　源自香奈兒、黛妃穿它復仇

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▲說流行 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲ Rosé穿著SAINT LAURENT的黑色小洋裝，充滿魅力。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

記者王蓁蓁 / 專題報導

近日性感又能展現迷人魅力的「黑色小洋裝」，可以說是佔據了韓女團BLACKPINK成員Rosé的穿搭，黑色小洋裝如今很常見，但100年前可不是如此。

黑色小洋裝充滿故事，源於香奈兒女士、重新定義了女性穿著，接著由迪奧先生延伸帶來的「New Look」、奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）於電影中演繹的GIVENCHY黑色洋裝，還有黛安娜王妃以一款設計大膽的「復仇」小黑洋裝表達對於丈夫查爾斯王子（Prince Charles）的出軌、以及英國皇室的不滿，都宣告著「黑色小洋裝」在時尚歷史中無法抹滅的地位。
 

以腳踝以上的長度為特點黑色小洋裝（Little Black Dress），又被簡稱為「LBD」，香奈兒女士於1926年給了「小黑洋裝」初登場的機會，破格以一襲低腰、寬鬆的H型直線輪廓打造，帶給當時的女性一種全新的流動感跟解放感，除了突破性的剪裁，香奈兒女士在黑色象徵傭人、葬禮服飾的1920年代，大膽以「黑色」洋裝彰顯女性的自我魅力，並寫下至理名言：「黑色是永恆的經典，在它旁邊，其他顏色都索然無味。」也有些人猜測香奈兒女士之所以選擇黑色，是受到了她童年在教會孤兒院生活所穿的制服顏色影響。

▲說流行 。（圖／翻攝IG、品牌提供）

▲香奈兒2021/22 Cruise度假系列（圖 / 品牌提供）

香奈兒長及小腿的黑色洋裝也成功在當時登上了美國版《VOGUE》雜誌，不僅引發熱烈話題、讓女性們搶穿，小黑洋裝更被譽為香奈兒（CHANEL）界的福特，如同當時隨處可見的福特T型車（Ford Model T），徹底翻轉了人們的生活。當然，作為香奈兒標誌性的代表設計之一，在後續由老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）、現任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）接掌品牌後，也持續以多樣設計元素重新演繹其經典。

1947年，迪奧先生以立體剪裁且凸顯女性撫媚腰線的馬甲Bar外套，帶來的全新「New Look」輪廓，則一改香奈兒H型的直線剪裁，為黑色小洋裝在優雅之餘、更為女性化。

說到黑色小洋裝，當然不能不提由奧黛麗赫本於經典電影《第凡內早餐》中，穿著的GIVENCHY黑色洋裝，以極簡的全黑緞面，加上背後微露性感的鏤空長裙，將小黑洋裝可休閒也可盛裝的概念發揮得淋漓盡致，同時也使黑色小洋裝成為了優雅代名詞，GIVENCHY這襲黑色洋裝，也成為了品牌後續設計師像是Alexander McQueen、Clare Waight Keller和Matthew M. Williams的重要靈感來源。

黛安娜王妃1994年出席活動時，穿著的那件出自Christina Stambolian之手的「復仇」小黑洋裝，便是以洋裝大膽的低胸設計與緊身剪裁，表示對於丈夫查爾斯王子（Prince Charles）的出軌、以及英國皇室的不滿。

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關鍵字：

說流行, 小黑洋裝, 黑色小洋裝, Little Black Dress

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