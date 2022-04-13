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美麗新選擇「真童妍拉提術」　助抗老減齡更有感

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▲不少女性希望將臉龐定格在最完美瞬間。True Lift  Plus真童妍拉提術療程，透過童妍針及搭配瑞典純粹玻尿酸雙重技術施作，來協助打造美麗。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者蒲世芸／採訪報導

追求「減齡」可說是愛美女性的共同目標。不少人會選擇醫美微整，但消費者要如何選擇適合自身的療程呢？醫師建議，最關鍵還是要先了解自己老化的根本原因。中國醫藥大學附設醫院醫師／副教授張長正說，「隨著年齡增長，包含地心引力和外在環境都會造成組織流失。那這些組織包含從皮膚真皮層膠原蛋白，以及底下一些脂肪層，還有筋膜層的鬆弛，甚至骨骼的流失，這些都會造成組織的垂墜跟凹陷，於是就會造成我們臉部顯現初老狀態。而真童妍拉提術是由中國醫藥大學附設醫院和兩位微整型大師，包含黃勇學與黃耀主醫師共同研發。它透過兩項針劑注射，包括了瑞典的純粹玻尿酸，還有童妍針（聚左旋乳酸），在很短時間約30分鐘內就可以達到一個顯著拉提和組織填充的效果。這項成果，也已經在去年底發表在SCI的國際期刊上。」

▲▼追求美麗如何選擇？　醫籲：先了解自身老化原因

▲真童妍拉提術療程採用童妍針重啟膠原蛋白新生，再搭配瑞典純粹玻尿酸雙重技術。（圖／記者楊詩益攝，下同）

真童妍拉提術是根據人體解剖學為基礎，由內而外層層解決老化問題。瑞倍佳整形外科診所醫師黃耀主表示，「肌膚老化有一個重要的原因在韌帶。第一個是我們眶韌帶，第二個是顴韌帶，第三個是上頜韌帶以及第四個下頜韌帶，這四個韌帶它鬆弛以後我們的臉就容易垮下來，如果消費者過來希望我們像是將臉部往上拉的來做提升，通常就是韌帶已經鬆弛。那我們現在用的這個真童妍拉提術，主要是用瑞典的純粹玻尿酸，因為它的支撐性好，塑形性也更佳。」

▲追求美麗如何選擇？　醫籲：先了解自身老化原因▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼瑞倍佳整形外科診所醫師黃耀主（上圖）；四季診所醫師黃勇學（下圖）。

▲追求美麗如何選擇？　醫籲：先了解自身老化原因▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

四季診所醫師黃勇學進一步補充提到，「真童妍拉提術是一個複合式療程，它是採用瑞典純粹玻尿酸去改善韌帶鬆弛的問題。另外的童妍針能夠活化我們肌膚、回填軟組織體積流失問題、骨架重建問題，還可以讓筋膜收緊，膚質也會達到改善。這兩個複合療程，會讓我們自體膠原蛋白新生有20倍的程度，而且效果可以維持到兩年。真童妍拉提術也是國際期刊認證的複合式減齡療程，所以它在於施打的部位、材質選擇，以及醫師美感的呈現都是非常重要的；因此我們會建議消費者，一定要找真童妍拉提術原廠認證的醫生與機構。」

▲追求美麗如何選擇？　醫籲：先了解自身老化原因▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲中國醫藥大學附設醫院醫師／副教授張長正。

想要追求完美臉龐，醫師也提醒在選擇療程與產品過程，可是有很多重要細節不能忽略。瑞倍佳整形外科診所醫師黃耀主說，「如果因為價錢的關係選擇來路不明的產品，很容易產生後遺症和不良效果。所以我們反而更應該要了解的是，要怎麼去找一個有認證過的醫師，還有他的技術是有被認證外；在產品部份，也是國際認證的品牌，這樣才會得到一個安全有效的結果，也更能符合顧客心中所期待。」謹慎選擇療程，並在術前充分溝通了解，才能為自己的美麗來把關。

關鍵字：

真童妍拉提術, 瑞典純粹玻尿酸, 童妍針

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