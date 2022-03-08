fb ig video ETtoday search mobile

「前任電話」勇敢撥下去！復合舊愛4大好處　「關係變複雜」更珍惜

>

實習記者施至真／綜合報導

大S與具俊曄閃婚引起轟動，還意外開啟網友們刷一整片「我沒換電話」的PO文。誰說分手後不能再連絡？曾經最熟悉的彼此，分開後可以是陌生人，也可以退回朋友關係，繼續互相關心生活，若是再勇敢一點，不妨大膽追回兩人逝去的愛情。

誰說回頭草不能吃？以下盤點4項與舊愛復合的好處，單身已久、正在期待戀情的你，也可以學習具俊曄勇敢追愛的精神，拿起電話連絡你的大S吧！

▲放不下過去，就學具俊曄拿起電話連絡舊愛大S。（圖／翻攝自IG）

＃對彼此熟悉，能夠展現真實自己

曾經相愛的兩人，最後因為各種不同的原因，沒能走在一起也沒關係，基於對彼此足夠的了解，若是繞了一圈後，還是決定與舊愛復合，反而可以跳過剛交往時的尷尬時光，展現最真實的自己。

＃關係變複雜，因此更懂得珍惜

有人說分手後不要再做朋友，然而卻有人能夠成功退回朋友關係，不論感情最終是否死灰復燃，面對不同的感情狀態，兩人的關係早已不是最初的戀人那麼簡單。與舊愛復合後，你們既是戀人、是朋友，亦是彼此的前任男女朋友，面對兩人多重複雜的關係，除了更了解彼此外，也會更加珍惜兩人之間的感情。

▲展現真實自我、避開地雷都是復合好處。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲舊愛或許還是最美。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

＃了解彼此地雷，不輕易踩踏

分手的原因不外乎是：相處起來有問題、個性不合、生活習慣、感覺變了等等，然而兩人真正分開後，可以靜下心來思考那些曾經很在意的問題，是否真的有那麼嚴重。若是幸運地再次與舊愛重修舊好，也能事先避開彼此的地雷，建立更穩固、有愛的感情。

＃確定自己心意，將對方放入人生規畫

最後，與舊愛復合最重要的是確認自己的心意，面對徬徨未知的未來，是否願意將這位曾經的舊愛，再次放入你的人生藍圖中呢？或是，再次遇到兩人曾經爭論不休的問題時，有沒有把握能夠理性解決？若是你已經認真思考這些問題，那麼請大膽的與最熟悉的陌生人重修舊好吧。

▲展現真實自我、避開地雷都是復合好處。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▶閃婚舊愛有跡可循！大S：很多很多的練習，才能讓愛情煉為幸福

▶做事情總是「三分鐘熱度」？試試4個小方法學會持之以恆

關鍵字：

感情, 男女關係, 情侶問題, 復合, 分手, 和好

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 閃婚舊愛有跡可循！大S：很多很多的練習，才能讓愛情煉為幸福 少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原 大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功 BURBERRY X SUPREME聯名本週上市！超帥夾克、帽子、滑板曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面