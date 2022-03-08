「前任電話」勇敢撥下去！復合舊愛4大好處　「關係變複雜」更珍惜

實習記者施至真／綜合報導

大S與具俊曄閃婚引起轟動，還意外開啟網友們刷一整片「我沒換電話」的PO文。誰說分手後不能再連絡？曾經最熟悉的彼此，分開後可以是陌生人，也可以退回朋友關係，繼續互相關心生活，若是再勇敢一點，不妨大膽追回兩人逝去的愛情。

誰說回頭草不能吃？以下盤點4項與舊愛復合的好處，單身已久、正在期待戀情的你，也可以學習具俊曄勇敢追愛的精神，拿起電話連絡你的大S吧！

▲放不下過去，就學具俊曄拿起電話連絡舊愛大S。（圖／翻攝自IG）

＃對彼此熟悉，能夠展現真實自己

曾經相愛的兩人，最後因為各種不同的原因，沒能走在一起也沒關係，基於對彼此足夠的了解，若是繞了一圈後，還是決定與舊愛復合，反而可以跳過剛交往時的尷尬時光，展現最真實的自己。

＃關係變複雜，因此更懂得珍惜

有人說分手後不要再做朋友，然而卻有人能夠成功退回朋友關係，不論感情最終是否死灰復燃，面對不同的感情狀態，兩人的關係早已不是最初的戀人那麼簡單。與舊愛復合後，你們既是戀人、是朋友，亦是彼此的前任男女朋友，面對兩人多重複雜的關係，除了更了解彼此外，也會更加珍惜兩人之間的感情。

▲舊愛或許還是最美。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）



＃了解彼此地雷，不輕易踩踏

分手的原因不外乎是：相處起來有問題、個性不合、生活習慣、感覺變了等等，然而兩人真正分開後，可以靜下心來思考那些曾經很在意的問題，是否真的有那麼嚴重。若是幸運地再次與舊愛重修舊好，也能事先避開彼此的地雷，建立更穩固、有愛的感情。

＃確定自己心意，將對方放入人生規畫

最後，與舊愛復合最重要的是確認自己的心意，面對徬徨未知的未來，是否願意將這位曾經的舊愛，再次放入你的人生藍圖中呢？或是，再次遇到兩人曾經爭論不休的問題時，有沒有把握能夠理性解決？若是你已經認真思考這些問題，那麼請大膽的與最熟悉的陌生人重修舊好吧。

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