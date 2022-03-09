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MIT之光！三花內褲6.2折　超柔軟精梳棉穿了回不去

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文／C編

三花棉業的商品在MIT品牌中很有口碑，「Her森森」推出「三花國民品牌」特惠活動，，包括日常生活必需的內褲、內衣等，都是採用精梳棉製作，透氣舒適又親膚，讓回購率超高，其中內褲組合約6.2折、襪子甚至低於5折，很值得購入。

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▲三花,棉,內褲,穿搭,內衣。（圖／Her）

▲三花男用平口褲、男四角褲、男內褲3件組，原價960元、特價597元，點我購買

三花男平口褲、男四角褲、男內褲（3件組），原價960元、特價597元

採用100％超優精梳棉，柔軟透氣而且好洗、好整理，使用五片式剪裁，褲檔處多一片褲叉，更加寬鬆舒適，臀部採獨家五片式、斜線立體剪裁，順著臀型伸展，無夾檔困擾，格紋布料讓內在美也兼顧。 

三花男內衣、男背心、寬肩背心（買三送一），原價1120元、特價596元

運用當季精選棉質，透氣度很好，彷彿為肌膚打開通風口，使用起來舒適吸汗透氣，精實的紡織工藝，職人打造細緻車縫、每道弧線都順暢，人體工學版型寬鬆合宜，日本雙重密縫技術，常洗也不易脫線，穿起來非常舒適涼爽。 

三花男內衣、短袖U領、圓領（買三送一），原價1120元、特價596元

圓領T恤輕柔包覆每一寸肌膚，可以當居家服輕鬆穿，彈性順型，大尺碼也不緊繃，採用100％優質棉精製，穿起來親膚舒適，吸汗透氣，穿在身上格外柔軟，人體工學版型寬鬆合宜，當作一般T恤穿出門也沒問題。

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▲三花,棉,內褲,穿搭,內衣。（圖／Her）

▲三花男平口褲、男四角褲、男內褲（3件組），原價960元、特價597元，點我購買

另外還有三花大尺寸無痕肌紳士休閒襪（6雙組）、三花1/2五趾襪、襪子（6雙組）等，全部都在「Her森森」官網，最低價只要596元，輕輕鬆鬆就可以穿得舒適又透氣，絕對是敏感肌人的必備選擇。

關鍵字：

三花, , 內褲, 穿搭, 內衣

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