大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

▲45歲的大S駐顏有術，驚豔南韓網友。（圖／翻攝hsushiyuan IG）

記者陳雅韻／台北報導

大S今宣布和韓團「酷龍」成員具俊曄再婚，震驚演藝圈，南韓網友對於45歲的大S駐顏有術感到驚奇，台灣網友則對大S口中的「歐巴」時尚造型印象深刻，讚「他的衣服挺好看的」，驚訝52歲的具俊曄沒有老態的大叔味，依然是走在潮流尖端的型男。

▲具俊曄經常分享潮男穿搭，最常穿2000元的Converse帆布鞋。（圖／翻攝djkoo IG）





▲具俊曄偏愛日系品牌，穿著Nigel Cabourn Japan吊帶褲。（圖／翻攝djkoo IG）



IG近4萬人關注的具俊曄，幾乎天天在網上分享當天穿搭，有趣的是每一季都拍相同背景、擺一樣pose，例如跨越2022年的冬天，他全是戴墨鏡與口罩、右腳微勾的姿勢入鏡，並大方標註從頭到腳行頭的品牌，讓喜歡的粉絲可以輕易尋得心儀款式。

▲經典的Red Wing靴子也是具俊曄的心頭好。（圖／翻攝djkoo IG）

具俊曄擅長多層次的穿搭，長褲則偏愛寬鬆版型，他尤其對日本潮流品牌情有獨鍾，52歲的他穿起吊帶褲、帽T、飛行員夾克或皮衣依然酷帥有型，而鞋子則愛經典款，2000元的Converse帆布鞋與木村拓哉穿紅的Red Wing靴子都是心頭好；而為整體造型加分的配件，他最重視眼鏡與銀飾，擁有不少日本神級銀飾品牌Goro’s的作品。

▲眼鏡與銀飾是具俊曄整體造型的重要配件。（圖／翻攝djkoo IG）





▲具俊曄戴銀飾名牌Goro’s招牌的羽毛項鍊。（圖／翻攝djkoo IG）



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