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迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空

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▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴現身代言活動。（圖／翻攝自微博）

記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴每每亮相都令人驚艷，近日現身代言直播節目，她身穿一襲叢林風格的泡泡裙藍綠色禮服亮相，再次美暈粉絲，身上禮服不只拖出傲人胸線、完美肩頸線條，禮服下襬更是短到逼人，讓迪麗熱巴坐著時必須用毛毯蓋腿以防曝光，而站起身來一雙雪白大腿迸出，又令人瞬間心空。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴泡泡裙禮服造型脫出傲人胸線。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴身為大熱女星，演藝工作行程超滿檔，除了街拍廣告與代言之外，接下來有兩部新作品都即將上檔，包括古裝劇《安樂傳》和《與君初相識》，日前還現身了新劇《公訴精英》的開鏡活動。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴禮服的裙長十分短。（圖／翻攝自微博）

這回迪麗熱巴以洗髮品牌大中華區代言人身份現身直播活動，她選穿了來自婚紗品牌Ines Di Santo一套植物元素的短禮服，透過上頭的叢林風印花來映襯主題，上身貼身馬甲版型勒出迪麗熱巴胸前深V線條，盤起的公主風馬尾則讓白皙肩頸展露無遺，禮服前短後長的泡泡裙設計帶出少女俏皮感，不過也因為前面裙襬太短，讓迪麗熱巴坐著時必須以毛毯蓋腿來避免曝光，但當她站起來時一雙纖細大腿乍現，撩人的畫面讓粉絲們瞬間心空：「仙境少女」、「真・綠野仙蹤」、「身材太好了，好美」、「裙子太漂亮了，好像森林公主。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 泡泡裙

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