香奈兒水唇膏有優惠！加倍滋潤、超級顯色　一補妝就讓閨蜜羨慕

文／C編

CHANEL的彩妝一直都是很多女性心目中的夢幻逸品，尤其是近年流行唇彩，化妝包裡面一定要有一支唇膏，才算是跟得上潮流，「Her森森」推出「CHANEL香奈兒COCO晶亮水唇膏 」，原價1399元、特價1320元，一抹打造顯色妝容。

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▲CHANEL香奈兒 COCO晶亮水唇膏（多色可選），3g、售價1399元、特價1320元，點我購買。



CHANEL的「COCO晶亮水唇膏」是屬於帶有光澤感的唇彩，一抹就可以感受到水潤效果，雙唇一點都不會感覺到乾燥，頗有滋潤度，但卻又不會黏膩或是油感，就像奶油在肌膚化開一樣的氛圍，讓人用過就回不去。

「COCO晶亮水唇膏」不只是在唇膏質感上讓人喜歡，更驚豔的是擁有飽和的顯色度，輕輕塗抹一層就擁有俐落飽滿的色澤，想要自然感這樣就夠，喜歡更時髦俐落的御姐風，塗抹兩層絕對可以達到妳想要的效果。

水唇膏添加含羞草、荷荷芭與向日葵天然植物萃取成分，上妝的同時可以順便保養肌膚，創造出柔嫩自然的唇妝效果，很多人用過之後都大呼「回不去」！而且色選上也相當時髦、繽紛，想要什麼顏色都可以找到。「Her森森」推出「CHANEL香奈兒COCO晶亮水唇膏」，售價1399元、特價1320元，買給自己或是送閨蜜都是最好的選擇。

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▲CHANEL香奈兒 COCO晶亮水唇膏 多色可選，3g、售價1399元、特價1320元，點我購買。

