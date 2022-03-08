孫芸芸也穿了全球洗版「露腰裝」！不科學細腰網跪：20歲身材

記者王則絲／台北報導

名媛孫芸芸雖然人在台灣，但與時尚圈密切接軌的她，也隔空參與時裝周盛事。今（8日）稍早孫芸芸於IG上發出最新穿搭帶貨照，她穿上了全球洗版、女星搶穿的「露腰裝」，露出一大截纖腰曲線，讓網友直喊：「不合理」、「20歲的身材！」同時也藉此提醒大家，MIU MIU 2022秋冬大秀即將在台灣時間3月8日晚間9點直播登場。

▲孫芸芸也穿上全球洗版的MIU MIU「露腰裝」。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



孫芸芸於貼文中所穿的「露腰裝」，為MIU MIU 今年春夏所帶來的焦點造型，透過極短版上衣與極低腰的迷你裙，描繪出女性性感體態，而這套「露腰裝」可說是撞遍了全球，包括《魷魚遊戲》和《殭屍校園》的韓女星李瑜美、潤娥、小賈斯汀老婆海莉比伯⋯⋯到超大咖妮可基嫚，都曾穿過MIU MIU「露腰裝」拍攝畫報或雜誌。

▲孫芸芸不科學的纖腰曲線驚豔網友。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun）



然而今年43歲的孫芸芸，雖然與眾多比她小上一輪、甚至一輪以上的少女們撞衫，卻是一點也沒輸，一直以來她都保持著纖細苗條的體態，不管是臉蛋還是身形都十分凍齡，照片中只見孫芸芸側身出鏡，腰細到裙子彷彿要掉下來了，纖瘦的雙腿也很搶鏡，引起網友們驚嘆：「不合理」、「20歲的身材！」、「根本少女」、「太扯了，請問這樣合法嗎？」

▲許路兒也一同加入露腰裝行列。（圖／翻攝自IG@lurehsu）



與此同時，同樣身為凍齡女神的許路兒也加入露腰裝行列，更小露腹肌線條，一同預告MIU MIU 2022秋冬大秀即將在台灣時間3月8日晚間9點直播登場，而MIU MIU釋出的官方預告中可以看到，一雙黏土做的手將花朵撿起並捏碎，感覺有些怪異又可愛，令人期待今晚的秀又將帶來什麼作品。

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