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Seiko錶出現富士山盛夏色彩　點綴「麻葉」圖案象徵平安健康

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▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Sharp Edged新銳系列限量900只的GMT腕錶，面盤靈感取自浮世繪藝術家描繪之夏季富士山的藍色調。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

礙於疫情阻隔，今年腕錶品牌多數仍採線上發表形式發布年度新作，Seiko昨揭露結合日本文化與品牌歷史的新錶，讓人一眼就能領略是Seiko之作，旗下Presage Sharp Edged 新銳系列即是融合傳統機械製錶工藝與日式風格的代表，5款新錶面盤均採用被視為希望、成功與平安健康象徵的「麻葉」圖案裝飾，當中限量900只的GMT腕錶更呈現浮世繪藝術家在盛夏的富士山圖像中所使用的藍色。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Sharp Edged新銳系列錶款面盤展現日本傳統色調，稜角分明的錶殼設計也是亮點。

Seiko Presage Sharp Edged 新銳系列5款新作分別為GMT限量錶、2款開芯設計腕錶，以及2款指針式顯示動儲存、星期和日期顯示腕錶，均配備鮮明棱角的錶殼，而面盤除了限量錶為藍色，其他4款也採用日本傳統色彩，包括在和服常見的純白絲綢般的白練色（Shironeri）和深藍的相墨色（Aisumi）運用在開芯錶，多指針錶款顏色則採用了月白色（Geppaku）及黑鳶色（ Kurotobi）。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex Speedtimer世界田徑錦標賽限定款SRQ041J1。

除了宣傳新錶，今年7月將於美國俄勒岡州尤金舉行的世界田徑錦標賽，是Seiko另一年度大事，搶先發布限量400只的Prospex Speedtimer 限量計時碼錶，紀念連續第17次為此重要賽事提供計時服務，沙紋面盤猶如田徑跑道的質感，計時指針的黃色設計則源自品牌在計時與測量裝置所採用的顏色，貼心的是計時秒針長度延伸至面盤邊緣的測速計，透過末端的折曲讓針尖能夠貼近刻度方便判讀，目前台幣定價尚未出爐。

▲▼Seiko,OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄34毫米海馬Aqua Terra 150米腕錶推出海藍色、潟湖綠色、砂岩色、貝殼粉紅色、淡紫色等面盤色彩，198,000元。（圖／歐米茄提供）

同樣於線上發表2022新品的歐米茄（歐米茄），也為各系列增添豐富色彩，招牌的海馬Aqua Terra 150米腕錶38毫米與34毫米款式，各有時尚新色供選擇，38毫米款面盤備有大西洋藍色、月桂綠色、砂岩色、番紅花黃色、赤土色，而34毫米款則搭配海藍色、潟湖綠色、砂岩色、貝殼粉紅色、淡紫色面盤，所有錶款均為不鏽鋼鍊帶錶，裝載歐米茄8800同軸擒縱大師天文台認證機芯。

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關鍵字：

Seiko, OMEGA

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