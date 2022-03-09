fb ig video ETtoday search mobile

超萌「珍奶粉餅」特調台灣女生膚色　重點是不到500元超親民

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

雖然氣墊粉餅很受到歡迎，但因為台灣天氣潮濕炎熱，因此粉餅、蜜粉這類型的單品，依舊擁有很多擁護者，以下就盤點最近新出的粉餅系列，有些不但熱銷NO.1，有些甚至是品牌經典商品，身為油性肌膚人絕對要擁有！

NARS 裸光蜜粉餅，10g、售價1400元

▲Za,NARS,MAKE UP FOR EVER,資生堂,植村秀,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

又被譽為「小白餅」的NARS裸光蜜粉餅，擁有透明的修飾效果，一抹掃去肌膚油光，達到一整天完美的定妝效果，細緻的粉末可以打造出無瑕的妝效，肌膚看起來就像是沒有上妝一樣，看起來自然又有微霧感。

Za 粧自然無瑕粉餅EX珍奶組，8g、售價400元

▲Za,NARS,MAKE UP FOR EVER,資生堂,植村秀,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

一直以來，都很受到小資女喜愛的「粧自然無瑕粉餅」，擁有細膩的粉質跟乾爽的妝效，當然榮登開架話題NO.1的神級粉餅，這次針對台灣女孩共推出4款專屬特調色號，包裝也選用超可愛的台灣代表「珍珠奶茶」作為設計，嚮往微霧奶油肌的女孩趕緊揪好友們一起收。

MAKE UP FOR EVER UHD柔霧輕感蜜粉，16g，售價1,500元

▲Za,NARS,MAKE UP FOR EVER,資生堂,植村秀,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

宛如空氣般輕盈的UHD柔霧輕感蜜粉，擁有獨家超微細粉化技術，粉末顆粒僅有9.8微米，加上特殊圓球體設計，吸附油脂維持12h不泛油光，上妝時不增加肌膚負擔，只感受到舒適與服貼；添加天然礦物及珍珠母成分，讓肌膚呈現細緻及霧面妝效，就如同自拍時使用濾鏡的無瑕美肌效果。

資生堂 完美無痕肌蜜粉MV（V），10g、售價1150元

▲Za,NARS,MAKE UP FOR EVER,資生堂,植村秀,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

透明服貼粉末，賦予自然光澤感，皮脂吸附粉末可吸收經過一段時間後出現的皮脂，抑制油光，閃耀適度光澤與柔霧感，使肌膚的凹凸問題更不明顯，首度添加防止肌膚乾燥粉末，調整肌膚屏障機能，避免因為紫外線等外在刺激造成肌膚乾荒，維持長效妝容。

植村秀 無極限持妝輕蜜粉，15g、售價1,750元

▲Za,NARS,MAKE UP FOR EVER,資生堂,植村秀,蜜粉,粉餅,彩妝,。（圖／品牌提供）

粉質細緻、輕薄，可以完美貼合肌膚，不會有厚粉、面具感；添加的山茶花籽油能增添蜜粉保濕度，就算輕掃眼下定妝也不會乾到卡粉，0.001g細緻粉末如同煙霧一般，輕輕飄散在空氣中，刷在臉上更可以打造磨皮般的妝效。

關鍵字：

Za, NARS, MAKE UP FOR EVER, 資生堂, 植村秀, 蜜粉, 粉餅, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

10款「保濕神器」每40秒賣出一瓶、10倍濃萃靈芝來頭超大！

10款「保濕神器」每40秒賣出一瓶、10倍濃萃靈芝來頭超大！

8招「不花錢秘訣」讓妳輕鬆變美　素顏也有好氣色！

8招「不花錢秘訣」讓妳輕鬆變美　素顏也有好氣色！

韓系「秀智瀏海」自己剪！不怕失手超簡單4步驟

韓系「秀智瀏海」自己剪！不怕失手超簡單4步驟

美到讓人屏息！YSL粉紅皮革、蘭蔻黑金玫瑰氣墊粉餅　買來絕對捨不得用 襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新 迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌 大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖 星巴克「草莓冷水壺」Q爆！Kate Spade聯名3／15開賣　圓點雨傘好想撐 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面