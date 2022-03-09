超萌「珍奶粉餅」特調台灣女生膚色　重點是不到500元超親民

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

雖然氣墊粉餅很受到歡迎，但因為台灣天氣潮濕炎熱，因此粉餅、蜜粉這類型的單品，依舊擁有很多擁護者，以下就盤點最近新出的粉餅系列，有些不但熱銷NO.1，有些甚至是品牌經典商品，身為油性肌膚人絕對要擁有！

NARS 裸光蜜粉餅，10g、售價1400元

又被譽為「小白餅」的NARS裸光蜜粉餅，擁有透明的修飾效果，一抹掃去肌膚油光，達到一整天完美的定妝效果，細緻的粉末可以打造出無瑕的妝效，肌膚看起來就像是沒有上妝一樣，看起來自然又有微霧感。

Za 粧自然無瑕粉餅EX珍奶組，8g、售價400元

一直以來，都很受到小資女喜愛的「粧自然無瑕粉餅」，擁有細膩的粉質跟乾爽的妝效，當然榮登開架話題NO.1的神級粉餅，這次針對台灣女孩共推出4款專屬特調色號，包裝也選用超可愛的台灣代表「珍珠奶茶」作為設計，嚮往微霧奶油肌的女孩趕緊揪好友們一起收。

MAKE UP FOR EVER UHD柔霧輕感蜜粉，16g，售價1,500元

宛如空氣般輕盈的UHD柔霧輕感蜜粉，擁有獨家超微細粉化技術，粉末顆粒僅有9.8微米，加上特殊圓球體設計，吸附油脂維持12h不泛油光，上妝時不增加肌膚負擔，只感受到舒適與服貼；添加天然礦物及珍珠母成分，讓肌膚呈現細緻及霧面妝效，就如同自拍時使用濾鏡的無瑕美肌效果。

資生堂 完美無痕肌蜜粉MV（V），10g、售價1150元

透明服貼粉末，賦予自然光澤感，皮脂吸附粉末可吸收經過一段時間後出現的皮脂，抑制油光，閃耀適度光澤與柔霧感，使肌膚的凹凸問題更不明顯，首度添加防止肌膚乾燥粉末，調整肌膚屏障機能，避免因為紫外線等外在刺激造成肌膚乾荒，維持長效妝容。

植村秀 無極限持妝輕蜜粉，15g、售價1,750元

粉質細緻、輕薄，可以完美貼合肌膚，不會有厚粉、面具感；添加的山茶花籽油能增添蜜粉保濕度，就算輕掃眼下定妝也不會乾到卡粉，0.001g細緻粉末如同煙霧一般，輕輕飄散在空氣中，刷在臉上更可以打造磨皮般的妝效。