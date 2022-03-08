春出遊打卡營造品味　無印良品卡式爐、TOAST濾杯絕對加分

▲居家業者推出春日出遊相關新品。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

經過多天陰雨綿綿的日子，春季終於在近日慢慢露臉，微寒的氣候加上陽光，正是前去戶外享受春日氣息的好時刻，無印良品與台灣設計品牌TOAST發表的居家新品，讓你在戶外打卡照更有品味，而雀巢春季的星巴克系列，也能讓你即便在戶外，都有好咖啡能輕鬆泡。

無印良品卡式爐 售價1,990～2,190元

一項以簡潔外觀為主視覺的無印良品，近期推出新款卡式爐，提供2種不同高度規格供消費者選擇，外觀則是相同的乾淨簡潔，沒有任何多餘標籤與圖案，更能凸顯鍋具與煮茶器具的陪襯設計，反而覺得貼心，迷你款式還有另售專用收納盒，方便外出攜帶。

TOAST TRIO三重奏浸泡式濾杯 售價1,280元

台灣家居設計品牌TOAST，春季新發表旗下新品TRIO濾杯，讓使用者可採浸泡式、滴濾式、茶沖煮3種不同的沖泡功能，體會3種不同沖泡方式的韻味。琥珀色紋路的折射光影變化，也能讓手沖時光轉變成靜置的美好風景。

TRIO由耐熱玻璃和天然矽膠底座所組成，只要按壓就能開關咖啡滴漏的活門，關閉活門時能以「浸泡式」模式，創造出類似傳統法式濾壓壺的萃取口感，保留住濃郁的咖啡油脂；打開活門時，則成為滴濾式的手沖濾杯，沖泡出手沖咖啡專屬的甘醇輕盈口感。之後也將推出專屬茶沖泡的搭配濾器搭配做第3種模式使用。

雀巢家用星巴克櫻花系列

星巴克每年春季都會現身的櫻花系列，成為許多民眾週年性的朝聖商品，雀巢針對該系列推出多款限定新品，涵蓋濾掛式咖啡、沖泡式即溶咖啡及咖啡膠囊，粉紅色的包裝春意十足，即便出外野餐旅行，只要有熱水就能享受星巴克咖啡滋味。

其中Origami春季綜合濾掛咖啡具有新掛耳包裝結構，靈感啟發於日本的摺紙工藝，因此用日語的「折り紙（摺紙）」譯音Origami作為商品系列名稱，具有不過度浸潤的新設計，萃取出的咖啡風味更加乾淨清新。