fb ig video ETtoday search mobile

不是一直塗護唇膏就有用！養唇「最佳3時間點」一次解決暗沉、乾燥等困擾

>

記者李薇／綜合報導

嘴唇是臉部肌膚最脆弱的部位，它不像臉部肌膚有汗腺和皮脂腺，可分泌油脂來保護、角質層也只有1/3厚，因此格外的嬌嫩脆弱。很多人以為有塗護唇膏就算保養，其實護唇膏只算是最基本保養，想要粉嫩無死皮又彈潤光澤的雙唇，最關鍵的重點是，在對的時間給予嘴唇「保濕」，當雙唇獲得足夠的滋潤時，惱人的死皮、乾燥、細紋與暗沉，就能通通一次解決。

1.早晨：清潔雙唇給予活力

有時早晨起床會覺得嘴唇特別乾澀，這可能是睡覺使用嘴巴呼吸時，所呼出的水氣附著於嘴唇，而蒸發掉時會帶走原有的水分，或者是睡眠環境影響，像是暖氣、濕度等因素。一天的開始為雙唇注入滿滿保濕活力，建議可以使用唇部專用磨砂膏，早晨洗完臉後，在乾淨的嘴唇上按摩10秒後沖淨，感受清新活力的雙唇。

2.洗澡時：使用「敷」的唇部去角質

「塗抹護唇膏也感覺不到滋潤」、「嘴唇周圍很緊繃摸起來還粗粗的」、「脫屑死皮開始出現」，這些現象都是在提醒該替唇部去角質，而最好的去角質週期是每週一次，增加唇部更新，帶走老廢角質，確保雙唇柔嫩。建議可以使用唇部專用磨砂膏，在洗澡時敷著透過熱氣最有利吸收精華，約敷30秒後用手指輕柔按摩沖乾淨，死皮就像開啟無痕模式一樣不見，雙唇變得超柔軟。

3.夜間唇膜：深層修護雙唇，睡起來就嫩

當你發現白天擦護唇時沒有滋潤感、唇部去角質完後、雙唇乾燥需要急救，其實唇膜就像是我們肌膚面膜，需要加強保養時就可以使用夜間唇膜，乾燥狀況嚴重時使用，也可在睡前厚敷，一睡起來死皮都軟化了，輕輕按摩推開就有柔嫩雙唇。

【推薦單品】

Lük Beautifood 金澤光唇部磨砂膏

▲唇膜,去角質,雙唇,保養。（圖／品牌提供）

sisley 抗皺活膚御緻眼唇霜

▲唇膜,去角質,雙唇,保養。（圖／品牌提供）

L:A BRUKET 017 椰香護唇棒

▲唇膜,去角質,雙唇,保養。（圖／品牌提供）

品木宣言 一飲而盡深度滋潤酪梨唇膜

▲唇膜,去角質,雙唇,保養。（圖／品牌提供）

ILIA 純淨修護嫩唇膜

▲唇膜,去角質,雙唇,保養。（圖／品牌提供）

關鍵字：

唇膜, 去角質, 雙唇, 保養, Lük Beautifood, sisley, ILIA, L:A BRUKET, 品木宣言

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

10款「保濕神器」每40秒賣出一瓶、10倍濃萃靈芝來頭超大！

10款「保濕神器」每40秒賣出一瓶、10倍濃萃靈芝來頭超大！

8招「不花錢秘訣」讓妳輕鬆變美　素顏也有好氣色！

8招「不花錢秘訣」讓妳輕鬆變美　素顏也有好氣色！

韓系「秀智瀏海」自己剪！不怕失手超簡單4步驟

韓系「秀智瀏海」自己剪！不怕失手超簡單4步驟

美到讓人屏息！YSL粉紅皮革、蘭蔻黑金玫瑰氣墊粉餅　買來絕對捨不得用 襪子洗完還臭烘烘？3妙招只要洗前多做一步　包準乾淨如新 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格 長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵 迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了 星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面