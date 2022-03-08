fb ig video ETtoday search mobile

邵雨薇見大S閃婚「回想20年前」尷尬了　穿火辣內衣沒報備吳慷仁

>

記者鮑璿安／台北報導

女星邵雨薇今（8日）出席內衣品牌PEACH JOHN 2022 春季新品上市發表，她以低胸洋裝搭配象牙白內衣展現自信上圍，可說尺度大突破，至於工作前是否有先報備男友吳慷仁？她笑讚對方很大方並不會介意，更說男友若接下內褲廣告自己也會很開心。而稍早藝人大S因一通20年前舊愛的電話閃電再婚，對此邵雨薇送上祝福，不過下秒開玩笑說自己20年前才小學六年級，所以電話號碼早就換過了。

▲▼邵雨薇PEACH JOHN 新商發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲邵雨薇今日穿著女神光芒系列象牙白內衣現身。（圖／記者黃克翔攝）

邵雨薇今日穿著女神光芒系列象牙白內衣現身，她提到自己特別在意內衣的舒適度，因為天生骨架小，而這款特別的寬肩帶與柔軟鋼圈設計，穿著舒適又不會駝背，非常貼近她的需求。至於今天罕見解放胸前曲線，邵雨薇平常心表示：「其實現在也是保守，在適合的場合展現自己是好事情。」而吳慷仁是否已經看過今天的尺度？邵雨薇說還沒有，不過立刻放閃笑說：「不然我等下傳給他看看，但我傳什麼他都會說好看，其實也不用特別問。」

▲▼邵雨薇PEACH JOHN 新商發表。（圖／記者黃克翔攝）

▲邵雨薇表示不會因別人閃婚而影響自己的步調。（圖／記者黃克翔攝）

邵雨薇與吳慷仁交往多年顯然已經有相處默契，恰好今早大S閃婚消息震驚各界，邵雨薇祝福的同時也開玩笑說：「20年沒有換電話就是緣分，20年前我是小學六年級，電話早就消失了，應該是找不到我。」她也透露自己不婚頭，「我們不會因為別人的節奏打亂自己。」證實和吳慷仁雙方的工作都已經安排到年底，相當於今年沒有結婚計劃。

▲▼內衣。（圖／品牌提供）

▲PEACH JOHN 2022春季新品女神光芒系列。（圖／品牌提供）

邵雨薇這次穿著品牌今年春季全新推出的女神光芒系列，特別根據不同尺寸使用最適合厚度的一體成型罩杯，減少側面下緣弧度的設計，搭配品牌史上最薄的雙層軟鋼圈，溫柔貼合身體曲線及輕盈柔軟的包覆感，擁有上挺的美麗胸型。

▲▼內衣。（圖／品牌提供）

▲黛安芬今推出智能系列春夏新品，採用4D立體彈力罩杯。（圖／品牌提供）

黛安芬今也推出智能系列春夏新品，全新圓領無鋼圈款採用4D立體彈力罩杯以絕佳包覆度打造安心感受；Shaping Smart智能塑型系列微V無鋼圈款也有全新春夏新色知性粉和優雅紫，罩杯內層的無痕網布月牙延伸至杯緣，以雙層月牙將胸部溫柔集中，而前胸則採用微V設計，自然襯托流線曲線。

關鍵字：

邵雨薇, 吳慷仁, 內衣, PEACH JOHN, 大S

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 閃婚舊愛有跡可循！大S：很多很多的練習，才能讓愛情煉為幸福 少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原 嘉義天成文旅600元就能住！超美建築好拍到手軟　還贈3大玩樂票券 大器晚成的3大星座！TOP 1最狠最能吃苦，當然會邁向成功

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面