邵雨薇見大S閃婚「回想20年前」尷尬了　穿火辣內衣沒報備吳慷仁

記者鮑璿安／台北報導

女星邵雨薇今（8日）出席內衣品牌PEACH JOHN 2022 春季新品上市發表，她以低胸洋裝搭配象牙白內衣展現自信上圍，可說尺度大突破，至於工作前是否有先報備男友吳慷仁？她笑讚對方很大方並不會介意，更說男友若接下內褲廣告自己也會很開心。而稍早藝人大S因一通20年前舊愛的電話閃電再婚，對此邵雨薇送上祝福，不過下秒開玩笑說自己20年前才小學六年級，所以電話號碼早就換過了。

▲邵雨薇今日穿著女神光芒系列象牙白內衣現身。（圖／記者黃克翔攝）

邵雨薇今日穿著女神光芒系列象牙白內衣現身，她提到自己特別在意內衣的舒適度，因為天生骨架小，而這款特別的寬肩帶與柔軟鋼圈設計，穿著舒適又不會駝背，非常貼近她的需求。至於今天罕見解放胸前曲線，邵雨薇平常心表示：「其實現在也是保守，在適合的場合展現自己是好事情。」而吳慷仁是否已經看過今天的尺度？邵雨薇說還沒有，不過立刻放閃笑說：「不然我等下傳給他看看，但我傳什麼他都會說好看，其實也不用特別問。」

▲邵雨薇表示不會因別人閃婚而影響自己的步調。（圖／記者黃克翔攝）

邵雨薇與吳慷仁交往多年顯然已經有相處默契，恰好今早大S閃婚消息震驚各界，邵雨薇祝福的同時也開玩笑說：「20年沒有換電話就是緣分，20年前我是小學六年級，電話早就消失了，應該是找不到我。」她也透露自己不婚頭，「我們不會因為別人的節奏打亂自己。」證實和吳慷仁雙方的工作都已經安排到年底，相當於今年沒有結婚計劃。

▲PEACH JOHN 2022春季新品女神光芒系列。（圖／品牌提供）

邵雨薇這次穿著品牌今年春季全新推出的女神光芒系列，特別根據不同尺寸使用最適合厚度的一體成型罩杯，減少側面下緣弧度的設計，搭配品牌史上最薄的雙層軟鋼圈，溫柔貼合身體曲線及輕盈柔軟的包覆感，擁有上挺的美麗胸型。

▲黛安芬今推出智能系列春夏新品，採用4D立體彈力罩杯。（圖／品牌提供）

黛安芬今也推出智能系列春夏新品，全新圓領無鋼圈款採用4D立體彈力罩杯以絕佳包覆度打造安心感受；Shaping Smart智能塑型系列微V無鋼圈款也有全新春夏新色知性粉和優雅紫，罩杯內層的無痕網布月牙延伸至杯緣，以雙層月牙將胸部溫柔集中，而前胸則採用微V設計，自然襯托流線曲線。