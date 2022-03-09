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巴黎時裝周／aespa全體帥翻看秀！GIVENCHY酷美珍珠包必成爆款

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記者王則絲／外電報導

GIVENCHY 2022秋冬大秀於日前登場，本季創意總監 Matthew M. Williams 再次以冷冽深沉的色調展開，男、女裝皆充滿街頭、搖滾的暗黑韻味，而在帥氣之間，Matthew M. Williams 也將高訂等級的工藝應用於日常服上頭，使正式與非正式混為一談，誕生了優雅的荷葉裙晚禮服，以及酷美併行的新手袋，皆成為本季焦點。

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲aespa全體帥氣褲裝現身看秀。（圖／翻攝自IG@givenchyofficial）

秀場上眾星雲集，身為GIVENCHY品牌大使的SM女團aespa到場看秀，全體以褲裝亮相帥翻。創意總監 Matthew M. Williams 於秀場筆記中提到：「藉由多種元素的相互作用，我真的渴望創造一個強大、世故的女性氣質的綜合體，從來自美國和巴黎的影響，運動精神和高端工藝。」

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

GIVENCHY 2022秋冬系列中，能看到Matthew M. Williams有意重現前任設計師Riccardo Tisci的時代，他提到：「別忘了這位義大利設計師是最早將街頭服飾帶入奢侈品世界的設計師之一。」但整個系列他更是為致敬創辦人Hubert de Givenchy 先生所打造，華麗的亮片珍珠鑲嵌，以及1955 年時問世的「豹貓」印花，都在在體現Givenchy 先生過往高級訂製時裝檔案中的元素，向他特有的實用裝飾感致敬。

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

因此GIVENCHY本季將高級訂製時裝工坊的感性精神應用於日常服裝上，Matthew M. Williams亦全力展現奢華與實用結合的功力。大秀由水洗布料材質的T恤造型展開，上頭印有荊棘繪成的Logo，街頭感盡在不言中，女裝下襬類似吊帶的設計則是亮點之一。意料之外出現在秀上的丹寧褲裝，則是用珍珠來點綴、提升休閒服的質感；荷葉邊羊毛迷你洋裝藉由絢麗的色彩和針織面料融為一體，這樣讓日裝提升成ㄧ種如輕鬆自在的晚裝。

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

珍珠元素在本季是一大要點，整場秀大量出現在首飾與包款上，焦點配件還包括帶有經典金屬鎖頭的New Hobo以及最新的Kenny手袋，或是柔軟絎縫的4G包款也嘗試推出了新的比例。

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2022秋冬大秀。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, GIVENCHY, 紀梵希, 時裝周, 2022秋冬, aespa, Matthew M. Williams

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