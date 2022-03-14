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小資女必收5款「百元化妝品」　無痛打造金泰梨顯嫩學生妝

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實習記者施至真／綜合報導

校園劇《二十五，二十一》話題十足，金泰梨劇中的顯嫩學生妝容更引起熱議，今天整理了5款學生最愛的百元化妝品，就算整臉完妝也千元有找，想要變身超嫩學生妹，趕快入手準沒錯！

▲必收這5款「學生最愛」百元化妝品。（圖／翻攝自Solone官網）

▲打造金泰梨學生妝，就靠五款百元彩妝。（圖／翻攝自IG@kimtaeri_official）

＃Solone 單色眼影，NT$89~109

Solone最熱賣的產品就是擁有多種質地的單色眼影，色彩多元、粉質細緻服貼就是最強賣點，還可以自由搭配組合成喜歡的彩盤。就算是閃亮的璀璨光系列，也不會有亮粉掉滿臉的問題，小巧一顆就能打造高質感派對眼妝，實在很難讓人不心動。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＃Solone 神隱修容餅，NT$135

神隱修容餅也是Solone必收清單。霧面啞光質地能夠創造精緻小顏效果，只要單收一盤就能包辦鼻影和修容，比起歐美大品牌也更適合亞洲人的膚色，讓輪廓自然立體，不會再有色塊感。

▲必收這5款「學生最愛」百元化妝品。（圖／翻攝自Solone官網）

▲神隱修容餅02小麥色、03暖褐色最多人選擇。（圖／翻攝自Solone官網）

＃CATRICE 粉漾瞬翹水唇蜜，NT$99~149

打造性感的水亮嘟嘟唇肯定要選這支，唇蜜的液態質地能夠完整包覆唇部，製造立體飽滿的視覺效果，再搭配唇線筆或唇膏打底，可以使唇彩更顯色、持久，薄擦一層就夠美，使用時也要注意用量，一不小心就可能從嘟嘟唇變成豬油唇。

▲必收這5款「學生最愛」百元化妝品。（圖／翻攝自Solone官網）

▲擦上粉漾瞬翹水唇蜜，讓人好想親一口。（圖／翻攝自CATRICE官網）

＃ESSENCE 柔光幻顏打亮餅，NT$100

完美妝容絕對少不了打亮餅，為了使妝容更自然，ESSENCE選用貼合亞洲膚色的香檳金和古銅金兩種色號，只要輕輕一掃，就能打造自然立體的五官和亮顏好氣色，100元的價格CP值很高。

▲必收這5款「學生最愛」百元化妝品。（圖／翻攝自Solone官網）

▲柔光幻顏打亮餅用過都大推。（圖／翻攝自ESSENCE官網）

＃MEKO 夢境下午茶腮紅餅，NT$99

沒有誘人腮紅，就無法展現逆齡好氣色，夢境下午茶腮紅餅粉感清透，輕輕一擦就能帶來自然紅潤的好氣色，完全不用擔心失手會把臉蛋刷成猴子屁股。另外，疊擦還能打造可愛的韓系曬傷妝，就算多買幾顆也沒有負擔，康是美、寶雅線上買更只要99元，全部包色完全不心痛。

▲必收這5款「學生最愛」百元化妝品。（圖／翻攝自Solone官網）

▲夢境下午茶腮紅餅。（圖／翻攝自康是美）

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關鍵字：

學生妝, 百元彩妝, 顯嫩妝容

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