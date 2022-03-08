星巴克「草莓冷水壺」Q爆！Kate Spade聯名3／15開賣　圓點雨傘好想撐

▲星巴克3／15在台開賣Kate Spade聯名系列。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

進入3月讓春天氣息越來越濃郁了，更棒的是星巴克將推出與紐約品牌Kate Spade New York聯名系列，用充滿時尚氣息的可愛插圖，妝點上桌的背款，背上肩膀的提袋、隨意放上某處的行李掛牌，甚至還有結合星巴克綠的雨傘，透明材質走在街上臉上都有光，3／15開賣快挑貨！

▲紐約不銹鋼杯，售價750元至950元。

以繽紛明快的色彩，以及代表紐約、充滿童趣卻又不失時尚感的插圖為特色，打造出精緻風格的Kate Spade New York，絕對是讓心情轉變成春天的好選擇，繼2020年首度推出大受好評的聯名系列後，星巴克今年再度與Kate Spade New York攜手推出聯名新品系列，推出10款限定商品，包括水杯、隨身杯、水壺、提袋以及雨傘，還有草莓的行李掛牌，絕對讓你看到就喜歡。

▲圓點不銹鋼杯，售價1,150元，部分門市首賣；紐約不銹鋼把手杯，售價1,100元。

本次的聯名新品，推出的不鏽鋼杯款以綠與粉的撞色拼接條紋為設計，還有該品牌的圓點風格，或是童趣插圖都超吸睛，充滿活力；透明水壺與行李掛牌則推出草莓圖案，紅色與粉紅、白色、透明的搭配，真的超級可愛，無論哪個年齡層都不突兀。

▲條紋不銹鋼杯，售價750元至950元。

特殊商品則是點綴各種靈感來自紐約城市的元素圖像的聯名提袋，兼具時尚與俏皮的氣息，還有以Kate Spade New York經典的大圓點為設計的雨傘新品！傘面間或點綴星巴克女神logo，帶點復古奇趣，走在街上絕對是目光焦點。

▲紐約提袋，售價880元；圓點雨傘，售價600元，均在部分門市首賣。

星巴克與Kate Spade New York聯名系列將於3／15在台開賣，上市當日，指定Kate Spade New York + Starbucks聯名商品，每位顧客每次結帳指定商品各限購1個，線上門市則於3／15凌晨零時同步銷售。

▲草莓行李掛牌，售價500元，部分門市首賣；草莓冷水壺，售價600元。