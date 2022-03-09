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大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

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▲▼具俊曄開口了：20年前我提分手　苦苦求婚3個月「我愛熙媛的全部」。（圖／翻攝自具俊曄、大S IG）

▲大S（徐熙媛）與具俊曄閃電結婚。（圖／翻攝自具俊曄、大S IG）

記者鮑璿安／台北報導

大S（徐熙媛）昨（8日）拋出震撼彈與20年前舊愛「酷龍」具俊曄閃電結婚，敢愛敢恨態度令人佩服，然而復合舊愛需要很大勇氣，若是從星座角度來分析，以下3個星座堪稱是最念舊情，不論誰反對也要回頭！

Top 3 雙魚座

雙魚座是典型心軟放不下的星座，對待愛情也是如此，沒有什麼底線，畢竟是自己愛過的人，雙魚總是會在心中留一個位置給對方，就算有傷疤也可以自己療傷。然而等待那個契機到來，雙魚也不會在意他人眼光，敢於回頭重拾舊愛，任誰看了都會佩服。

Top 2 天秤座

大S就是天秤座的最佳代表，天秤看似能雲淡風輕面對一切，對於一段感情的來來去去從不放在心上，其實不是如此，天秤心中一直渴望著真正的愛情出現，他們敢愛敢恨的態度始終沒有變過，只要確認過對方的心意，那麼天秤會不顧一切回頭，再相信愛情一次。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座是天生嘴硬心軟，嘴上總是說不可能與前任復合，其實一旦出現在面前，看對眼了心中還是會動搖一下。對於巨蟹而言，沒有什麼事情絕對不可能發生，巨蟹會選擇去往好的地方思考，忘記過去種種的不愉快，接著重新開始迎接新生活，而且畢竟是熟悉的人，舊愛還是最美。

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關鍵字：

星座, 運勢, 舊愛, 復合, 結婚, 大S, 具俊曄

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