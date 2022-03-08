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歐米茄把錶置於馬里亞納海溝測試　防水6,000米超狂

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▲▼OMEGA,ROLEX 。（圖／公關照）

▲歐米茄Ultra Deep系列錶款防水深度達6,000米。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

潛水錶之戰未停歇，由歐米茄（歐米茄）領軍，打造Ultra Deep系列潛水錶，防水深度達6,000米，為證明驚人的防水性，去年品牌將錶置於馬里亞納海溝6,269米的深海環境中進行測試，內載的8912同軸擒縱大師天文台認證機芯，成功通過深度測試及抗磁嚴苛條件，也符合瑞士獨立測量機關METAS的ISO 6425飽和潛水腕錶標準，獨領風騷。

▲▼OMEGA,ROLEX 。（圖／公關照）

▲搭配NATO錶帶的歐米茄Ultra Deep系列鈦金屬腕錶，403,000元。

歐米茄Ultra Deep共有7種款式，除了一款鈦金屬版本，其他6款為獨家創新的O-MEGASTEEL製成，品牌透露此高性能不鏽鋼合金比一般不鏽鋼更為堅韌、更潔白，同時具備高抗腐蝕特性，確保潛水錶耐用持久，配備橡膠錶帶或專利可延長的齒桿式摺疊錶扣O-MEGASTEEL錶鍊。

▲▼OMEGA,ROLEX 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米腕錶推出綠色面盤款式，17,7000元。

另一招牌作海馬潛水300米腕錶，歐米茄賦予流行新色，發表綠色波浪圖案面盤的新作，搭配白色大明火琺瑯潛水刻度、拋光綠色陶瓷錶圈，提供錶迷時髦選擇。

▲▼OMEGA,ROLEX 。（圖／公關照）

▲勞力士防水3,900米的Oyster Perpetual Rolex Deepsea蠔式鋼款，雙色錶面由暮藍色漸變為深邃的黑色，470,500元。（圖／翻攝勞力士官網）

提及潛水錶，不能忽略勞力士（Rolex）的實力，1967年問世的Rolex Sea-Dweller防水深達1,220米，2008年再推防水達3,900米的Rolex Deepsea，2012年成功隨導演兼探險家詹姆斯柯麥隆（James Cameron）成功潛進水深11,000米的馬里亞納海溝，創下歷史性的單人深潛紀錄，品牌特別於2014年推出Rolex Deepsea配D-blue色錶面的特別版腕錶，雙色錶面由暮藍色漸變為深邃的黑色，藉以紀念他的壯舉。

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Rolex, 勞力士

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