巴黎時裝周／夏姿火把圖騰點燃希望！「運動內搭＋寬褲」大玩中西結合

▲夏姿・陳（SHIATZY CHEN ）2022/2023 秋冬系列大秀於巴黎時裝周登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

夏姿・陳（SHIATZY CHEN ）2022/2023 秋冬系列大秀於巴黎時裝周登場，本季以「光塵」為靈感，在黑暗背景中聚焦服裝工藝本身，像是以運動感貼身內搭羅紋領上衣與寬褲的前衛搭配，或是品牌招牌中西結合的圖騰印花，閃耀出璀璨光芒。

▲光影與服飾相佐建構出「光塵」理念 。（圖／品牌提供）



因疫情影響，本季持續以影像發佈大秀，創意總監王陳彩霞女士選在南投日月潭向山遊客中心拍攝大片，光影與服飾相佐建構出「光塵」理念。東方美感體現在獨家開版圖騰金屬紗緹花直筒H-Line洋裝上，像是火把點燃希望一般，與流線剪裁裙裝碰撞；菱格紋則貫穿鋪棉短褲、大衣，讓具有分量感的衣著看來更為輕盈。

▲運動感貼身內搭羅紋領上衣與立體流蘇網布長寬褲。（圖／品牌提供）

還有一個重點搭配是運動感貼身內搭羅紋領上衣與立體流蘇網布長寬褲，立領與層層堆疊的流蘇有柔中帶剛的效果，最後再以大量黑色為主色調，搭載於特殊壓紋煙花型雪紡、金屬開版緹花、雪紡蕾絲等不同布料上，並參差著立體亮片、羽毛來詮釋暗夜中光影的繚繞。

▲印花領巾配件豐富層次搭配 。（圖／品牌提供）

本季多功能的印花領巾配件，出現在男女裝上，在層次搭配上起到關鍵作用，包款同樣以經典玉鐲提把包款與迷你小包款設定為本季重點包款，在模特兒以手捧方式下演繹，微小細節成就強大氣場。

▲Roger Vivier 2022 秋冬系列藝術總監 Gherardo Felloni玩轉經典的方扣設計 。（圖／品牌提供）

同樣在巴黎時裝周上綻放異彩，Roger Vivier 2022 秋冬系列藝術總監 Gherardo Felloni玩轉經典的方扣設計，標誌性 的 Viv’ Choc strass 手袋，蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣。品牌著名的內彎 Choc 鞋跟也再次重生了，並設計出綴飾羽毛的全新露腳背高跟鞋。