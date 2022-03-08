fb ig video ETtoday search mobile

巴黎時裝周／夏姿火把圖騰點燃希望！「運動內搭＋寬褲」大玩中西結合

>

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿・陳（SHIATZY CHEN ）2022/2023 秋冬系列大秀於巴黎時裝周登場 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

夏姿・陳（SHIATZY CHEN ）2022/2023 秋冬系列大秀於巴黎時裝周登場，本季以「光塵」為靈感，在黑暗背景中聚焦服裝工藝本身，像是以運動感貼身內搭羅紋領上衣與寬褲的前衛搭配，或是品牌招牌中西結合的圖騰印花，閃耀出璀璨光芒。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲光影與服飾相佐建構出「光塵」理念 。（圖／品牌提供）

因疫情影響，本季持續以影像發佈大秀，創意總監王陳彩霞女士選在南投日月潭向山遊客中心拍攝大片，光影與服飾相佐建構出「光塵」理念。東方美感體現在獨家開版圖騰金屬紗緹花直筒H-Line洋裝上，像是火把點燃希望一般，與流線剪裁裙裝碰撞；菱格紋則貫穿鋪棉短褲、大衣，讓具有分量感的衣著看來更為輕盈。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲運動感貼身內搭羅紋領上衣與立體流蘇網布長寬褲。（圖／品牌提供）

還有一個重點搭配是運動感貼身內搭羅紋領上衣與立體流蘇網布長寬褲，立領與層層堆疊的流蘇有柔中帶剛的效果，最後再以大量黑色為主色調，搭載於特殊壓紋煙花型雪紡、金屬開版緹花、雪紡蕾絲等不同布料上，並參差著立體亮片、羽毛來詮釋暗夜中光影的繚繞。

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲夏姿 。（圖／品牌提供）

▲印花領巾配件豐富層次搭配 。（圖／品牌提供）

本季多功能的印花領巾配件，出現在男女裝上，在層次搭配上起到關鍵作用，包款同樣以經典玉鐲提把包款與迷你小包款設定為本季重點包款，在模特兒以手捧方式下演繹，微小細節成就強大氣場。

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲RV 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 2022 秋冬系列藝術總監 Gherardo Felloni玩轉經典的方扣設計 。（圖／品牌提供）

同樣在巴黎時裝周上綻放異彩，Roger Vivier 2022 秋冬系列藝術總監 Gherardo Felloni玩轉經典的方扣設計，標誌性 的 Viv’ Choc strass 手袋，蛻變出霓虹粉紅緞面的新姿，搭配水鑽飾扣。品牌著名的內彎 Choc 鞋跟也再次重生了，並設計出綴飾羽毛的全新露腳背高跟鞋。

關鍵字：

巴黎, 時裝周, 夏姿, SHIATZY CHEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

長相很普卻是萬人迷　研究發現，他們都有一種特徵

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

迪麗熱巴扮學生妹「下衣失蹤」辣翻！　逆天筷子腿網擔心：太瘦了

星巴克「奶油白托特包」美翻！　金扣＋淺印Logo質感媲美精品 邵雨薇見大S閃婚「回想20年前」尷尬了　穿火辣內衣沒報備吳慷仁 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌 無印良品「莫蘭迪灰綠」托特包爆紅！　高顏值＋氣墊設計超勸敗 閃婚舊愛有跡可循！大S：很多很多的練習，才能讓愛情煉為幸福 少吃油炸還不夠！皮膚科醫師推「長痘期間」多吃6種食物助復原 嘉義天成文旅600元就能住！超美建築好拍到手軟　還贈3大玩樂票券

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面