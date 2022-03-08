「錶王」、AP最夯的運動錶Melody都有　抱愛犬露一手95萬名錶

▲Melody抱著愛犬與好友合影，露一手AP Royal Oak皇家橡樹名錶。（圖／翻攝melodykliu IG）



記者陳雅韻／台北報導

運動錶當道，尤其是「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）、AP（Audemars Piguet，愛彼錶）的高級運動錶深受追捧，不僅男性收藏家瘋狂，女性也加入佩戴行列，走在流行尖端的「時尚媽咪」Melody（殷悅）沒錯過兩大品牌的熱門款，她抱著愛犬與好友合影時，露出AP要價953,000元的精鋼款Royal Oak皇家橡樹自動上鍊計時碼錶吸睛。

▲Melody所戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列自動計時碼錶為2019年款式，953,000元。（圖／AP提供）

AP皇家橡樹系列獨特的八角外型辨識度高，是高級運動錶界的經典之作，Melody所戴的款式為2019年之作，錶徑38mm對於女性而言不至於過大，銀白色面盤裝飾招牌的「Grande Tapisserie」大型格紋，點綴藍色計時盤，中性設計與日常休閒裝扮絕配。

▲Melody擁有PP熱門的Nautilus系列金錶。（圖／翻攝melodykliu IG）

PP熱賣的Nautilus系列腕錶也是Melody的心頭好，她收藏貴氣的型號7118/1R玫瑰金鍊帶款，面盤為蜜金色，錶背採透明設計可欣賞Caliber 324 S C自動上鍊機芯，今年2月品牌漲價後，定價已達1,621,000元。

▲PP Nautilus系列型號7118/1R自動上鍊女錶，1,621,000元。（圖／翻攝PP官網）。

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