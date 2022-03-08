巴黎時裝周／LV「印花棉被袋」好可愛　鄭秀妍穿寬褲開場超威風





▲LV在巴黎奧塞美術館舉辦2022秋冬秀。（影、圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

2022秋冬巴黎時裝周進入倒數，LOUIS VUITTON（路易威登）在奧塞美術館發表新系列，因韓劇《魷魚遊戲》爆紅的鄭秀妍（鄭好娟）身為LV品牌大使卻不當嘉賓，而是拾起模特兒本業，為大秀開場，穿著褲裝的她意氣風發、氣勢十足，成為最大焦點之一，各式手袋也很吸睛，印花包好似棉被袋，復古又創新。

▲品牌大使鄭浩妍穿著帥氣的皮衣、寬褲開場走秀。





▲印滿花朵的「棉被袋」、「西裝防塵袋」都很有趣。

看完LV的2022秋冬秀，一定有個感想是「好大件」，女裝創意總監Nicolas Ghesquière用青少年的自由不羈，傳遞穿搭不需要受到傳統束縛、應該盡情揮灑的心情，大量的Oversize輪廓，讓學院風、正式穿搭都變得很有趣。

鄭秀妍以皮衣、寬管褲開場，繫上你可能在爸爸衣櫥裡看過的花朵領帶，顛覆了「老土」印象，顯得帥又有態度，仔細看，會發現褲頭的珍珠扣添入細膩與精緻感，脖子上除了領帶還有一條絲巾，更有層次。

▲寬鬆的褲裝與復古感十足的領帶，流露出「老爹潮流感」。





▲上衣兩側拉長的拖襬，像圍巾又像裙撐。

寬褲也搭配西裝外套或大衣，全都是大好幾碼的尺寸，很具「老爹潮流感」，裙裝的各種變化相當精彩，上衣兩側有圍巾般的拖襬，頗有古時仕女裙撐效果，搭配不同長度、材質的裙子，就有不同樣貌。

▲柔美的雪紡在LV手中變得很有態度。

飄逸的雪紡出現在系列中，模特兒踩著帆布鞋，上身也許是超大Polo衫、也許是圓領T，壓軸的露肩雪紡洋裝，在腰間繫上紅色針織衫，中和了洋裝的柔情。2022春夏LV的形象照由知名攝影師David Sims掌鏡拍攝，2022秋冬，LV直接將他的作品印在服裝上，街頭感、人物肖像，呈現更深刻的自由意念。

▲攝影師David Sims的作品印在服裝上。

▲實用的包款讓人想趕快拎上街。





▲半月包放大的EPI紋路（左）令人驚豔。

包款永遠是話題，許多實用性強的設計，很適合日常搭配，例如有鍊帶也有皮背帶的半月包，而且其中竟然有放大的EPI紋路材質，令人好驚喜，花朵印花在拉鍊提包上，頗有「棉被袋」的可愛之感，還有系出同門的「西裝防塵套」，提在手上實在太拉風！

▲行李箱外型的提包竟然「下方被撐開」。





▲露趾樂福鞋、休閒鞋，為LV帶出不一樣的風情。

▲女星艾瑪史東（Emma Stone，左）、茱莉安摩兒（Julianne Moore）出席看秀。



▲演出《尚氣與十環傳奇》的陳法拉（上圖）、《永恆族》的陳靜（Gemma Chen），都是嘉賓。

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