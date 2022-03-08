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湯滾過就能放隔夜？營養師教「正確保存3步驟」避免食物中毒

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▲▼ 煮滾還不夠！保存熱湯正確3步驟。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享熱湯正確保存方式。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

你是不是也聽說過「湯滾過就可以放隔夜」的說法？每次家裡一大鍋湯，喝不完就煮滾繼續喝？知名營養師高敏敏就表示，其實這樣做非常危險！尤其台灣氣候潮溼又炎熱，溫差變化也大，若存放食物的方式錯誤，小心容易食物中毒。她特別指出食物存放有「危險溫度帶」，容易滋生細菌，並加碼分享正確的熱湯保存方式，快來看看你對了沒？


高敏敏指出，常造成食物中毒的主要物質包含以下4種：

1.細菌：常見的致病菌有腸炎弧菌、沙門氏桿菌、病原性大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、仙人掌桿菌、霍亂弧菌、肉毒桿菌等。

2.病毒：例如諾羅病毒。

3.天然毒：例如植物性毒素、麻痺性貝毒、河豚毒、組織胺、黴菌毒素等。

4.化學物質：像是農藥、重金屬、非合法使用之化合物等。

而食物放於室溫，容易滋生細菌毒素，建議以2小時為限，若室溫高於攝氏32度，則要縮短為1小時較保險。

▲▼ 煮滾還不夠！保存熱湯正確3步驟。（圖／翻攝unsplash,pexels）

高敏敏表示，想要儲存熱湯，更安全的作法是按照以下3步驟：

1.將熱湯煮滾至沸騰後，蓋上鍋蓋。

2.待食物降溫至摸起來溫熱不燙手。

3.即可放入冰箱冷藏，若能密封或真空保存更佳！但建議還是趁新鮮儘速食用完畢。

▲▼ 煮滾還不夠！保存熱湯正確3步驟。（圖／翻攝unsplash,pexels）

她也進一步指出，因為食物存放可分為3個「溫度區」，高溫區、危險溫度帶、低溫區。

＃高溫區：＞70°C

大家應該都聽過，食物復熱時一定要完全加熱，而不建議只是加熱至可以食用的溫度。因為加熱可以達到殺菌的效果，而食品加熱超過70°C較能有效殺菌。

＃危險溫度帶：7～60°C

7～60°C是細菌快速繁殖的溫度，食物長期儲存在此溫度帶，最可能導致細菌毒素滋生，而有食物中毒風險。

＃低溫區：＜7°C

＜7°C的環境能抑制細菌增長，延長食物保存期限。

▲▼ 煮滾還不夠！保存熱湯正確3步驟。（圖／翻攝unsplash,pexels）

想預防食物中毒，除了注意保存溫度，建議也可多注意這幾點：

＃烹飪前後先洗手

＃選擇新鮮食材、乾淨水源

＃生熟食分開處理

＃不吃來路不明的食物

最後高敏敏也提醒，最安全的方式就是「適量準備每一餐」，建議吃多少煮多少，最安心安全，尤其接下來天氣會越來越溫暖，要更留意食安問題。

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關鍵字：

熱湯, 湯品, 食物, 保存, 方式, 方法, 秘訣, 食物中毒, 營養師, 高敏敏

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