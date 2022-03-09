2022超強精華水！靈芝水升級10倍濃粹、克蘭詩「氧氣水」嫩白好有感

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

有在保養的人，應該都對「精華水（露）」不陌生，水狀質地比精華更輕盈，又比一般化妝水擁有更多保養成分、美肌效果更好，可拿來取代化妝水，還能拿來濕敷，快速提升肌膚狀況。而今年「精華水」更是大爆發，不少品牌都推出超強多功效精華水，像是品木宣言熱賣王「靈芝水」推出10倍濃萃靈芝升級版；而克蘭詩則推出嫩白嫩膚的「氧氣水」，還有清爽及滋潤2種款式可選擇。

▲克蘭詩 氧氣亮白淡斑精華水，清爽型/潤澤型，200ml，NT$1,700。



克蘭詩今年為「氧氣亮白淡斑系列」再推出全新品項，其中「氧氣水」氧氣亮白淡斑精華水，含有桃金孃萃取、加勒比櫻桃精萃與三重亮白複方三大核心活氧配方，能促進肌膚吸收，提升後續保養效能，嫩白又嫩膚，共有水狀質地的清爽型與乳感質地的潤澤型兩款。

▲品木宣言 DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水，200ml，NT1,500。



品木宣言口碑熱賣明星商品「靈芝水」DR.WEIL青春無敵靈芝光潤機能水，今年推出全新升級版，10倍濃萃靈芝加上微分子蕈菇激活精萃、玻尿酸加和獨家植萃防禦科技，更添加柔膚果酸，擁有如輕精華般的全新質地，可快速滲透、保濕補水、舒緩泛紅、提升肌膚防禦力，並代謝老廢角質，對抗乾燥、粉刺、毛孔、暗沈、粗糙、敏感等10大肌膚問題，讓肌膚更細緻、更水嫩透亮。

▲東森自然美 BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露，200ml，NT$2,880。



BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露的核心成分雞尾酒專利配方，含有珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，搭配高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，能有效保濕潤澤肌膚，並活化、嫩白肌膚，改善紋路及肌膚緊實，全面兼顧保濕、抗老、嫩白、修護等保養需求。

▲京城之霜 濃縮酵母青春精華露，150ml，NT$2,000。



牛爾老師親研品牌京城之霜擁有許多好評經典商品，其中熱賣到數度斷貨的「濃縮酵母青春精華露」，今年推出全新升級版。結合宜蘭酒廠百年之寶「老紅酒」紅露酒中的安卡紅麴，以高濃度Ystract ®天然紅麴酒粕精華搭配核心成分Actuat E60 ®活化肌萃，為肌膚注入加倍保濕、潤澤的抗老力，集結淨白、保濕、緊緻、維持肌膚彈性等10種保養功效，可幫助全面改善膚況，養出健康肌底的自然蘋果光。

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