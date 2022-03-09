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難怪肌膚好不了！5個常被忽略的「保養冷知識」　小心皺紋跟著來

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▲▼ 難怪肌膚好不了！5個必知保養冷知識。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些常被忽略的小細節，對養護肌膚也很重要。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

明明天天努力保養，但肌膚就是養不好？美肌效果就是不如別人明顯？小心問題可能就出在你常忽略的護膚小細節上。像是以下5條看似普通的保養秘訣，其實很多人都不知道，甚至還反著做，快把這些「保養冷知識」記好，早點改早點開始變美。

1.盡量不要邊洗澡邊洗臉

盡量別邊洗澡邊洗臉，建議可先洗好臉再洗澡，因為大多數人洗澡時用的水溫較高，且蓮蓬頭出水的水壓也高，直接用蓮蓬頭沖臉容易傷害肌膚。

2.防曬用洗面乳就能洗淨

不少皮膚科醫師都分享過，如果不是使用防水型防曬霜，一般防曬產品其實不用額外先卸妝，直接使用洗面乳清潔就能洗淨。

3.保養步驟太多反而不好

皮膚的吸收能力有限，使用太多層護膚品、步驟太多，不僅無法加乘保養效果，反而容易造成肌膚負擔，影響肌膚狀況，所以最好不要長期疊擦多種精華，或是盲目地往臉上擦一堆保養品。

4.拍打不能促進吸收

有些人塗抹保養品後會習慣用手在臉上不停拍打，覺得可以幫助吸收，但實際上，保養品的吸收程度好不好跟產品的成分、質地和使用科技有關，塗抹保養品後輕輕按壓即可。拍打對於保養品促進吸收沒有太大作用，用力過度反而會刺激臉部肌膚，造成肌膚負擔，甚至受傷。

5.有化妝才需要卸妝

沒有化妝的時候不需要卸妝，只要用洗面乳清潔即可，以免過度清潔對肌膚角質層造成傷害，反而會使肌膚變得容易乾燥、易敏感。平時也盡量少用卸妝棉和卸妝水，反覆摩擦、拉扯容易對肌膚造成傷害，甚至導致皺紋增生。

►皮膚科醫師教「正確洗臉」5大關鍵！時間＋水溫控制很重要

►美白錠是智商稅？皮膚科醫師揭密「5個保養迷思」真相

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關鍵字：

保養, 護膚, 冷知識, 秘訣, 美肌

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