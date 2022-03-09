王妃都愛卡地亞！　丹麥王儲妃72萬坦克錶吸睛

▲丹麥王儲妃瑪麗佩戴卡地亞法國坦克金錶。（圖／翻攝detdanskekongehus IG）

記者陳雅韻／台北報導

王室成員穿搭向來是矚目焦點，必須符合場合展現端莊得體的一面，不及或過於奢華都容易引來批評。皆為平民嫁入王室的英國王子妃凱特、丹麥王儲妃瑪麗（Crown Princess Mary of Denmark）是高「衣」Q的代表人物，不僅以優雅裝扮著稱，對於腕錶品味也雷同，都是卡地亞（Cartier）錶款的擁護者。

▲丹麥王儲妃瑪麗所戴的卡地亞Tank Francaise法國坦克黃K金錶，720,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）



來自澳洲的50歲丹麥王儲妃瑪麗，嫁入王室18年，與王儲弗雷德里克（Prince Frederik）育有4個孩子，她長期支持丹麥時尚業發展，自己對穿搭也很有想法。昨她現身公開活動，以淺褐色高領衫、褲裝，搭配72萬元的卡地亞Tank Francaise法國坦克黃K金鍊帶錶，手鐲式的錶帶如同坦克履帶，配上羅馬數字點綴的面盤，是不退流行的經典款。

▲英國凱特王子妃（中）隨身佩戴卡地亞Ballon Bleu de Cartier自動腕錶。（圖／美聯社）

英國凱特王子妃則鍾愛卡地亞錶徑36毫米的Ballon Bleu de Cartier藍氣球自動腕錶，特殊的弧形保護錶冠是高辨識度設計，俐落風格相當百搭，更讓凱特愛不釋手的原因是此錶為結婚3周年威廉王子送的禮物，對她而言深具紀念意義。

▲凱特佩戴的Ballon Bleu de Cartier自動腕錶，36毫米款187,000元。（圖／卡地亞提供）

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