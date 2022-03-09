《寶可夢》「可達鴨茶壺」被搶購一空！從嘴巴倒水出來整個萌翻

實習記者吳昀庭／綜合報導

《精靈寶可夢》中有許多角色，其中可達鴨因為可愛外型、呆呆性格擄獲大批粉絲。日本ensky公司就推出了一款「可達鴨茶壺」，把黃色圓滾滾身體、呆滯五官、大大鴨嘴神還原，做成實用的茶壺，使用時可以從鴨嘴部分倒出水來，模樣超級Q，一開放預訂馬上被搶購一空。

▲可達鴨茶壺。（圖／翻攝自enskyshop.com，下同）



「可達鴨茶壺」其實是以《精靈寶可夢》遊戲《鑽石∕珍珠版》中，出現過的道具為靈感設計而成。遊戲中的「可達鴨噴壺」同樣是黃色圓圓身形，配上呆滯眼睛和頭上三根毛，背後設置了把手，鴨嘴則有出水口能用來澆水，讓埋在土壤裡的樹果快快長大。

「可達鴨茶壺」將這款道具實體化，由日本美濃燒工匠用陶瓷精心打造，外型還原度和質感都超高，可達鴨頭部就是蓋子，打開來裡面可以裝水，還附有泡茶用的濾網，蓋上就能從鴨嘴倒出水來，真的是太萌了，有了它就能在家享受一場悠閒愜意的下午茶。「可達鴨茶壺」在日本官網開放預購，預計四月下旬出貨，但目前已經被搶光光，想入手只能再等等了。

喜歡《精靈寶可夢》周邊的話，日本Bandai公司旗下的轉蛋事業部GASHAPON近期也推出一款「會發光的寶可夢」扭蛋。扭蛋外殼打開可以改裝成底座，擺上寶可夢公仔還能發出光芒，非常值得收藏，這系列有發出閃電的黃色皮卡丘、噴出火焰的橘色噴火龍和紫色耿鬼。

▲「會發光的寶可夢」扭蛋。（圖／翻攝自gashapon.jp，下同）



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