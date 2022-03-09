「Rose媽媽」與「寶寶媽媽」較靚　林心如戴億元珠寶迎戰

▲寶格麗MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展，展出總值約80億元的珍品。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）MAGNIFICA頂級珠寶暨複雜腕錶展，今起至14日於台北101大樓SPACE 88登場，規劃「Gems瑰麗寶石」、「Muses謬思女神」、「Maestria精湛工藝」、「Haute Horlogerie複雜腕錶」等四大展區，於高空展出350件總值超過80億元的珍品。夯劇《華燈初上》的「Rose媽媽」林心如與「寶寶媽媽」吳慷仁擔任嘉賓，是否有互別苗頭的意味？林心如毫不猶豫說：「有喔！我把我們家最貴的戴出來了。」吳慷仁則嗲聲說：「別一直叫『寶媽媽』。」笑翻全場。

▲「Rose媽媽」林心如與「寶寶媽媽」吳慷仁擔任寶格麗珠寶展嘉賓，笑稱互別苗頭。（圖／記者林敬旻攝）





▲林心如佩戴有10種穿戴方式的Ruby Metamorphosis紅寶石與鑽石項鍊。（圖／記者林敬旻攝）

今林心如連換兩套頂級珠寶，她最欣賞有10種穿戴方式的Ruby Metamorphosis紅寶石與鑽石項鍊，價值近2億元，她坦言購買珠寶第一條件仍是考慮價格，有多重佩戴法更有加分效果，她讚今天穿男裝的「寶寶媽媽」很帥，吳慷仁樂收讚美，指著滿手的戒指笑稱戴習慣了。而對於大S閃婚舊愛具俊曄，兩人都獻上滿滿祝福，有媒體認為林心如與霍建華的戀情也與大S再婚情節相似，她特別澄清：「不太一樣，他們曾交往過，我們則一直是朋友最後才在一起。」



▲寶格麗此次珠寶展最高價作品為市場上最大「皇家尖晶石」Imperial Spinel項鍊，近5.5億元。（圖／寶格麗提供，以下同）



▲寶格麗展另一焦點為29.88克拉喀什米爾矢車菊藍藍寶石與鑽石戒指，約5億元。

林心如換上寶格麗另一套鑲嵌5顆總重近500克拉帕拉依巴碧璽的「地中海女王」Mediterranean Queen項鍊，則印證品牌「彩寶之王」的美名，更驚人的是全場最高價之作，為目前市場上最大「皇家尖晶石」Imperial Spinel項鍊，身價近5.5億元；白鑽、祖母綠與藍寶石亦有不少精彩作品，當中1顆約29.88克拉顆枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，不僅碩大，顏色也是迷人的矢車菊藍，價值同樣飆破5億元。





▲可變換10種佩戴法的Ruby Metamorphosis紅寶石與鑽石項鍊，是Magnifica系列中耗時最高的作品，有同款珠寶錶可配成套。



▲寶格麗「鑽石天鵝」Diamond Swan鑽石項鍊，鑲嵌10.24克拉水滴形切割鑽石。





▲寶格麗「魅惑祖母綠」Hypnotic Emerald項鍊，展現靈蛇守護93.83克拉哥倫比亞蛋形祖母綠姿態。





▲寶格麗蒐集到5顆總重近500克拉的帕拉依巴碧璽，打造「地中海女王」Mediterranean Queen項鍊。



邁入3月台灣珠寶圈熱鬧非凡，接力登場的Tiffany & Co.將於15日舉辦2022自然綺想高級珠寶展，預告將端出品牌史上最昂貴的作品，是一條鑲嵌成色等級DIF、逾80克拉主石的帝國鑽石（The Empire Diamond）項鍊，旁鑲353顆總重超過75克拉圓形切割鑽石以及224顆逾24克拉方鑽，目前尚未透露此重量級作品價格，但外媒推估身價高達3000萬美元（逾台幣8.4億元）。

▲Tiffany下周將在台展出品牌歷來最高價作品、主鑽逾80克拉帝國鑽石項鍊。（圖／Tiffany提供）



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