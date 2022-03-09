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巴黎時裝周／Jennie中空裝火辣看秀！CHANEL五彩斜紋軟呢新包進化

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▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）秋冬高級時裝系列大秀昨（8日）在巴黎臨時大皇宮登場，本季由藝術總監維吉妮維婭 （Virginie Viard）圍繞品牌經典布料斜紋軟呢展開，遍佈格紋、閃爍細緻金色光澤的酒紅套裝，宛如美景盡收眼底。品牌大使BLACKPINK成員Jennie也換上暗黑中空短裙來到巴黎會場看秀。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲沿特威德河途自然美景的色調以斜紋軟呢具體重現。（圖／品牌提供）

「我們追隨嘉柏麗香奈兒女士的腳步遊歷特威德河，試著將沿途自然美景的色調以斜紋軟呢具體重現。」這是維吉妮維婭對本季的總結，所以放眼望去充滿五顏六色的衣著搭配，將河岸周遭的景物融匯，都是品牌斜紋軟呢進化的體現。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲斜紋軟呢加入各色細節 。（圖／品牌提供）

光是一件外套，在香奈兒世界能出現許多演繹方式，打頭陣的一套粉紅色長版外套，在淺格紋繚繞中加入了藍色與紫色細節，使其充滿活力氛圍。將酒紅色斜紋軟呢組合成為裙裝與外套，並加入閃爍細緻金色光澤，在行走之餘呈現光澤度。也有立領幹練的格紋長衫，與外套、裙裝產生共融感；藉此呼應起香奈兒女士與西敏公爵的愛情故事，「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了」，不分性別的穿著態度。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲本季出現了黑色與米色橡膠材質靴，迷你細跟尖頭鞋。（圖／品牌提供）

留意模特兒腳下單品便會發現，本季出現了黑色與米色橡膠材質靴，中央印製鮮明的雙C Logo，可與短裙和長襪搭配。當然也有漆皮或編織羊毛材質的迷你細跟尖頭鞋，讓人聯想到1960 年代英倫風情與鮮豔多彩的唱片封面。當然，斜紋軟呢也一躍而上包款了，在手拿鏈帶包與口蓋包中穿梭，點綴上多彩線條；另也發現一顆半月形狀翻蓋包，輪廓遊走了毛絨細節非常可愛。

▲CHANEL 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使Jennie受邀看秀 。（圖／品牌提供）

品牌大使Jennie、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、韓裔名模朴秀珠、英國新生代女星艾莉班柏（Ellie Bamber）、法國音樂創作人Sébastien Tellier等都受邀出席大秀。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 2022, 秋冬, Jennie, 維吉妮維婭, Virginie Viard, BLACKPINKC

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