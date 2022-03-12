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「畫眉公式」新手必學！4點自測適合粗或細，調整五官比例顯臉小

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文／美人圈

新手畫眉除了眉型是重點之外，更重要的是可以修飾臉型，眉毛不僅可以改變一個人的五官跟造型風格，甚至還會影響臉型及瘦臉程度！新手畫眉除了眉峰的角度要注意之外，粗眉、細眉也必須考慮到，到底我的臉型是適合畫粗眉還是細眉呢？一起看看新手判斷眉型技巧，畫對眉型更加顯臉小、還有矯正眼型的效果！

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲畫對眉型能顯臉小、矯正眼型。（圖／IG@goyounjung）

判斷眉型技巧：看上庭比例

A：上庭≥臉長1/3
B：上庭≤臉長1/3

適合眉型也可以根據上庭比例考慮，如果上庭偏長，多半髮際線也比較高、很容易給人一種髮際線禿的感覺，在畫眉毛的時候稍微將眉毛上緣往上加粗，可以在視覺上縮短眉毛到髮際線的距離、達到縮短上庭比例的效果，如果本身上庭就比較短的話，在畫上粗眉就容易讓額頭看起來侷促，也會影響整體面部比例。

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲眉型可以根據上庭比例考慮。（圖／IG@romandyou）

判斷眉型技巧：看眉眼間距

A：眉眼間距≥眼高
B：眉眼間距≤眼高

眉眼間距可以依照眼睛高度為基準，眉眼間距超過眼睛高度的話、是眉眼間距比較寬的眼型，雖然眼妝會有比較大的發揮空間，但很容易有無神或是腫泡感，這種眼型適合畫稍微粗一點的眉毛來修飾無神感，畫眉毛時，可以在眉毛下方往下畫一點、縮短眉眼間距，眉頭也強調一下眉毛毛流感，顯得更加有精神。

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲眉眼間距可依照眼睛高度為基準判斷。（圖／IG@romandyou）

如果眉眼間距小於眼睛的高度的話、就是眉眼間距比較窄的眼型，這種眼型畫上粗眉的話，很容易看起來有眉壓眼的感覺，所以這種眼型會比較適合畫偏細的眉型來修飾，另外這類型的眉毛修法可以從眉毛下緣開始、微微往上修，將眉下雜毛清除、就可以有拓寬眉眼間距的效果！

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲將眉下雜毛清除有拓寬眉眼間距的效果。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

判斷眉型技巧：看下顎骨及整體臉型

A：下顎骨寬、有明顯稜角、圓臉
B：下顎骨窄、稜角不明顯、下巴尖

下顎骨其實也影響整個面部走向，下顎骨較寬的臉型稜角感明顯，會比較適合畫粗一點、帶點圓弧感的眉型來增加圓潤感，像是帶一點點角度的挑眉、拱形眉等，如果下顎角本身不明顯、或是下巴比較尖細，眉毛就不建議畫的太粗，避免整個面部看上去頭重腳輕。

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲下顎骨其實會影響整個面部走向。（圖／IG@romandyou）

判斷眉型技巧：看人中

A：人中≤下巴長度1/2
B：人中≥下巴長度1/2

人中其實是面部下庭的重點，以嘴唇下緣到下巴末端的整個「下巴長度」為基準，如果人中長剛好等於下巴長度1/2是比較完美的比例，人中稍微小於下巴長度1/2的話、代表你的下庭偏長，可以稍微在眉毛下緣往下延伸、將眉毛畫的粗一點，臉型比例更平均。

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲人中是面部下庭的重點。（圖／IG@romandyou）

結果A越多的話、說明你比較適合粗一點的眉型，B越多的話、則說明你比較適合細一點的眉型，不過眉型除了粗細之外，要往眉上畫粗還是往下畫粗、眉峰位置等都需要再根據臉型及五官比例考慮，但是對初學者來說，先知道自己適合粗眉還是細眉已經很關鍵！

▲新手畫眉方法。（圖／美人圈）

▲對初學者來說，知道自己適合粗或細眉已經很關鍵。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眉毛, 畫眉, 教學, 畫法, 眉型

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