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泫雅愛花成痴竟「釘在胸口」！　手拎超Q「花花包」燒翻少女心

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記者王則絲／台北報導

韓女星「性感小野馬」泫雅私下喜歡各種千奇百怪的風格，且她可說是「愛花成痴」，不管是在服裝上、指甲彩繪或是飾品上都經常出現可愛花朵，最近泫雅更是直接把小花鑽飾「釘在胸口」來取代項鍊，舉動引起熱議，而早先泫雅曬出手上的新包，上頭也是鑲滿了花朵裝飾，可愛的「花花包」立刻燒翻一票少女。

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅新打的鎖骨釘是一顆小花形狀的鑽飾。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

泫雅日前傳出染疫、中斷所有行程，令粉絲們頗為擔心。擁有強烈個人特質的泫雅，喜好也特別鮮明，尤其是繽紛可愛、童趣搞怪又有些復古的元素最深受她喜愛，像是小花朵的圖案，就很讓她著迷，不只可以在刺青上看到，最近她還打了新的鎖骨釘，就在鎖骨正中間的位置，放了花朵形狀的鑽飾，來取代項鍊的作用，雖然泫雅在身上穿環、打洞已不是第一次，但此舉依然引起網友們熱議：「看了就好痛。」

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅曬出新手袋「花花包」。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

跟泫雅一樣喜歡小花，但是覺得「釘在身上」太困難的話，當然還是從配件類下手最好了。像是泫雅日前就曬出一款新手袋，為來自設計師品牌SAMO ONDOH的春夏新品「Bbul Bag」包型，亮麗桃粉色與泫雅不謀而合，而鍊帶上佈滿的小花朵裝飾也是本季新配件，不同顏色大小的小雛菊可以自由穿在鍊帶孔洞上，要多要少都能自己決定，可愛造型的「花花包」瞬間燒翻粉絲們，「包包上有好多花，但最漂亮的花是泫雅！」、「太Bling Bling了好好看」、「準備購物了！」

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅。（圖／翻攝自IG）

▲「花花包」上的每一朵小雛菊裝飾都可以自由拆卸組裝。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

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關鍵字：

泫雅, 花花包, 鎖骨釘

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