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桌面凌亂靠「2重點」變整齊！樂高收納盒、掛勾根本收納神器

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實習記者吳昀庭／綜合報導

桌子亂成一團，不知道要怎麼收？其實只要掌握「2個重點」，就能讓凌亂的桌面變得井然有序，不只視覺美觀，要找東西也比較方便，還能創造出新的空間，讓你收納更多物品，快點來學習吧！

1.用收納盒分類

當桌面亂七八糟時，可以先將物品分類，選出需要的東西，依文具、化妝品等不同類型，放進適當的收納盒裡，之後再把盒子擺回桌上，將不要的東西清掉，就可輕鬆整理好。收納盒建議挑選隔層多、能堆疊的款式，才能裝更多東西。

2.往牆上找空間

桌子空間有限，可以從旁邊的牆面找空間，在牆壁裝上掛勾、書架…，就能幫桌子放不下的物品找到容身之處，也能讓牆面佈置變得有特色。

推薦好物：

丹麥的設計品牌Room Copenhagen的「LEGO Home–Wooden Collection」新系列，將樂高積木的特色，融入家居小物的設計中，並以溫潤木質打造而成。收納盒、書架、掛勾等品項，剛好適合搭配上面的整理法來收納。

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

▲「LEGO Home–Wooden Collection」系列至3／14在Pinkoi網站獨家販售。（圖／Pinkoi提供，下同）

1.桌上型木製抽屜收納箱（四凸 / 八凸）

桌上型木製抽屜收納箱有四凸、八凸兩種尺寸，正方形、長方形適合收納辦公文具、飾品等不同大小的物品，讓你隨時保有整齊乾淨的桌面，還能相互堆疊，依需求擴增、縮減容量。

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

2.木製裝飾書架

桌面放不下，就從牆面找空間。木製裝飾書架是細長的積木造型，中間可以放得下書本、文具、擺飾等小物，突起的顆粒還可以掛東西，彼此交錯陳列，能成為有趣的牆面佈置。

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

MUJI無印良品也有推出「壁掛家具」，能讓你有效利用壁面空間，它們由橡木製成，組裝方式簡單容易，還可以任意搭配使用。

▲收納家具。（圖／翻攝自muji.com）

▲MUJI無印良品有推出壁掛家具。（圖／翻攝自muji.com）

3.木製牆壁掛勾

這款掛勾以樂高頂端的顆粒為靈感設計，一組有三種不同大小，讓你可以依喜好不規則排列在牆面上，輕鬆收納各種物件。

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

▲樂高收納盒。（圖／pinkoi提供）

IKEA的「PLUTT白色黏貼式掛鉤」也很不錯，它輕巧簡便，背後附雙面膠，能簡單固定在牆上。白色部分可以隨意寫字、畫畫，增添個人風格。

▲收納家具。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

▲IKEA的PLUTT白色黏貼式掛鉤。（圖／翻攝自ikea.com.tw）

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關鍵字：

pinkoi, 樂高, lego, 收納盒, 掛勾, 整理

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