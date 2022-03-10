談戀愛反差最大的星座TOP 3　冠軍是天蠍，超乎你的想像根本驚喜包

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

談起戀愛就立馬變個人？每個人在陷入戀愛中都會出現不同的反應，有些反超是要交往後才會浮現，究竟12星座中誰在愛情裡反差最大呢？一起來看看吧！

12星座中愛情表裡反差最大星座TOP3

TOP3 巨蟹座：外善良、內邪惡，這個秘密只有另一半才知

蟹座不論男女，宜室宜家、溫柔婉約的程度堪稱12星座之最，說他們是最適合當結婚對象的第二名，可就沒人敢當第一名啦！（笑），不過在完美人妻人夫的包裝下，其實每隻巨蟹都有著極高反差的一面，他們的善良乖巧，有時是因為太在乎旁人眼光、刻意壓抑自己形成的表面印象，因為想要投其所好，因為想被愛被喜歡，才會刻意偽裝，一旦走進戀愛殿堂，才會一點一滴的洩漏他們真實的個性，看起來乖乖其實壞壞，總能惹得另一半又愛又恨，叫他們愛情詐騙高手可一點也不為過啊！

TOP2 獅子座：外跩內甜，戀愛之後更可愛

獅座向來覺得高高在上、一呼百諾的氣場是一種唯美的姿態，因此在眾人場合往往把自己型塑成這樣的跩酷樣，面對感情更常用一種臭跩樣築起防護牆，非要弄得好像自己有多難搞多高拐似的，但其實獅子的守護星是暖暖的太陽啊！一旦拆下這層防護面具就會發現，真實的獅座就像長不大的小孩，率直任性但百分百的真性情，他們會發自內心關心他們所愛的人，也會為愛的人上刀山下油鍋，獅座的愛情世界是毫無心機也很少會計較的，總是主動又熱切的付出，這種前面跩後面甜的甜跩系情人，也真的是少見的可愛囉！

TOP1 天蠍座：戀愛反差大到超乎想像

天蠍座天生就散發著捉摸不定的氣質，有人認為他們很神秘，也有人覺得這是一種魅力，不過就星相觀點來看，水象本身就帶有不穩定的氣場，加上天蠍守護行星是隱性星─冥王星，以致於他們的一舉一動很難被參透，特別在感情上天蠍會刻意建立起厚厚的保護牆，不喜歡被人看透、被人議論甚至被人利用，因此感情中的他們很容易打造出「反印象」，有的蠍座刻意裝活潑（其實是個大酷男大酷女）、有的刻意裝冷漠（其實根本很愛探聽八卦）、有的則看起來是良家婦女新好男人（其實頗為邪惡），總之蠍座感情中容易反向包裝自己，然後製造出天壤之別的差異，就像是個戀愛驚喜（驚嚇）包，不拆開盒子永遠不會知道裡面裝的是什麼！

同場加映：還有這些星座也帶有反差喔！

除了獅子外，屬「陰性星座」的人多半都存在著某些反差感，這些人個性上較被動，也比較會在意旁人，屬於不太懂得瀟灑做自己的類型，在感情中也多多少少都會用另一種面貌包裝自己，只是程度上有所差異，包裝自己的目的也會各有不同，有的是保護自己，有的則是增加魅力等。除了前面談到的天蠍、巨蟹，陰性星座還包括了金牛、處女、摩羯、雙魚，你的心上人或是身旁的另一半是這些星座的，可以好好觀察一下喔！

陽性星座：牡羊座、雙子座、獅子座、天秤座、射手座、水瓶座

陰性星座：金牛座、巨蟹座、處女座、天蠍座、摩羯座、雙魚座

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 錢途無量！最會賺錢的星座排行榜TOP5大公開，天蠍座、雙子座都上榜

● 談起戀愛判若兩人！12星座中愛情表裡反差最大星座TOP3公開