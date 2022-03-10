fb ig video ETtoday search mobile

談戀愛反差最大的星座TOP 3　冠軍是天蠍，超乎你的想像根本驚喜包

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

談起戀愛就立馬變個人？每個人在陷入戀愛中都會出現不同的反應，有些反超是要交往後才會浮現，究竟12星座中誰在愛情裡反差最大呢？一起來看看吧！

12星座中愛情表裡反差最大星座TOP3

TOP3 巨蟹座：外善良、內邪惡，這個秘密只有另一半才知

蟹座不論男女，宜室宜家、溫柔婉約的程度堪稱12星座之最，說他們是最適合當結婚對象的第二名，可就沒人敢當第一名啦！（笑），不過在完美人妻人夫的包裝下，其實每隻巨蟹都有著極高反差的一面，他們的善良乖巧，有時是因為太在乎旁人眼光、刻意壓抑自己形成的表面印象，因為想要投其所好，因為想被愛被喜歡，才會刻意偽裝，一旦走進戀愛殿堂，才會一點一滴的洩漏他們真實的個性，看起來乖乖其實壞壞，總能惹得另一半又愛又恨，叫他們愛情詐騙高手可一點也不為過啊！

談起戀愛判若兩人！12星座中愛情表裡反差最大星座TOP3公開

TOP2 獅子座：外跩內甜，戀愛之後更可愛

獅座向來覺得高高在上、一呼百諾的氣場是一種唯美的姿態，因此在眾人場合往往把自己型塑成這樣的跩酷樣，面對感情更常用一種臭跩樣築起防護牆，非要弄得好像自己有多難搞多高拐似的，但其實獅子的守護星是暖暖的太陽啊！一旦拆下這層防護面具就會發現，真實的獅座就像長不大的小孩，率直任性但百分百的真性情，他們會發自內心關心他們所愛的人，也會為愛的人上刀山下油鍋，獅座的愛情世界是毫無心機也很少會計較的，總是主動又熱切的付出，這種前面跩後面甜的甜跩系情人，也真的是少見的可愛囉！

TOP1 天蠍座：戀愛反差大到超乎想像

天蠍座天生就散發著捉摸不定的氣質，有人認為他們很神秘，也有人覺得這是一種魅力，不過就星相觀點來看，水象本身就帶有不穩定的氣場，加上天蠍守護行星是隱性星─冥王星，以致於他們的一舉一動很難被參透，特別在感情上天蠍會刻意建立起厚厚的保護牆，不喜歡被人看透、被人議論甚至被人利用，因此感情中的他們很容易打造出「反印象」，有的蠍座刻意裝活潑（其實是個大酷男大酷女）、有的刻意裝冷漠（其實根本很愛探聽八卦）、有的則看起來是良家婦女新好男人（其實頗為邪惡），總之蠍座感情中容易反向包裝自己，然後製造出天壤之別的差異，就像是個戀愛驚喜（驚嚇）包，不拆開盒子永遠不會知道裡面裝的是什麼！

同場加映：還有這些星座也帶有反差喔！

除了獅子外，屬「陰性星座」的人多半都存在著某些反差感，這些人個性上較被動，也比較會在意旁人，屬於不太懂得瀟灑做自己的類型，在感情中也多多少少都會用另一種面貌包裝自己，只是程度上有所差異，包裝自己的目的也會各有不同，有的是保護自己，有的則是增加魅力等。除了前面談到的天蠍、巨蟹，陰性星座還包括了金牛、處女、摩羯、雙魚，你的心上人或是身旁的另一半是這些星座的，可以好好觀察一下喔！

陽性星座：牡羊座、雙子座、獅子座、天秤座、射手座、水瓶座

陰性星座：金牛座、巨蟹座、處女座、天蠍座、摩羯座、雙魚座

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

錢途無量！最會賺錢的星座排行榜TOP5大公開，天蠍座、雙子座都上榜

談起戀愛判若兩人！12星座中愛情表裡反差最大星座TOP3公開

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 巨蟹, 獅子, 天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

劉詩詩平口裙露直角肩　側顏逆天

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

ET Fashion

推薦閱讀

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

大S天秤座上榜！最容易復合舊愛星座Top 3 　第一名看對眼就動搖

總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾

總是留不住錢？網搜「5個實用方法」，讓你降低購物慾

營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做

營養師教「1500卡清爽餐」一日菜單！能吃4餐、外食族也能輕鬆做

迪麗熱巴泡泡裙造型短到逼人　站起身「雪白大腿」炸出令人心空 大S「歐巴」老公52歲沒大叔味　潮男穿搭最愛日系牌 2022超強精華水！倩碧水磁場「粉紅水」多效養膚、靈芝水升級10倍濃粹 巴黎必去景點+2！BURBERRY、DIOR全新完工店舖太漂亮、太好逛 陸劇《我們的婚姻》超真實金句：為了孩子不離婚就是無私偉大嗎？ 孫芸芸也穿了全球洗版「露腰裝」！不科學細腰網跪：20歲身材 韓網傳心測「第一眼看到的不同處」　看出你的潛在特質與性格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面