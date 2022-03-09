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巴黎時裝周／MIU MIU露腰裝再升級　娃娃鞋X泡泡襪成少女必備Look

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記者王則絲／外電報導

MIU MIU 2022秋冬系列於台灣時間昨晚登場，創意總監Miuccia Prada延續了上一季紅遍時尚圈的「露腰裝」的輪廓，雖是For秋冬，布料依然非常少，搭配芭蕾舞娃娃鞋與泡泡襪，打造出MIU MIU招牌的少女味Look，並帶起新一波Y2K風潮。

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬大秀於巴黎耶納宮展開。（圖／品牌提供，以下同）

設計師Miuccia Prada延續上一季的概念，闡述「將現有之物創造全新樣貌」的概念，因此奠基在上一季的輪廓重新審視與擴展。MIU MIU 2022秋冬大秀於巴黎耶納宮（Palais d’Iena）登場，整排的沙灘座椅與冷冽的秋冬場景形成對比。值得一提的是，以少女氣質為主要DNA的MIU MIU，於本季秀上特別透過不同性別與身份的模特兒來演繹，強調「女孩」概念為一種精神狀態，不受性別二元對立的影響。

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬秀上運用了男模特來演繹造形。

上一季風靡全球女星們的「露腰裝」，在本季秋冬得到了進化升級，以裸露的範圍來看似乎收斂了不少，低腰百褶裙和迷你熱褲布料依舊省得誇張，但上身注入了Miuccia對網球的癡迷，綴以滾邊條紋的Polo衫瀰漫運動風氣息，露出一段腰際和「內褲頭」很是性感。

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲上一季風靡全球的「露腰裝」再升級，注入了網球運動風。

MIU MIU 2022秋冬Look幾乎以芭蕾舞娃娃鞋搭配針織泡泡長襪收尾，帶出Y2K的俏皮風格，成為新一季MIU MIU女孩的標配，另外則是有數款叛逆帥氣的靴子出現，本季幾乎全數平底的鞋款，也帶出了女孩般的活力感受，連模特兒的步伐也顯得雀躍。

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲全季幾乎以平底鞋貫穿。

清涼的露腰裝外頭罩上不合身的大外套，為造型增添趣味性，將以珍貴古著升級再造的皮件，製造成洗鍊色澤的皮外套、皮褲和包款，宛如西部女牛仔；透視的蕾絲裙綴上因沉重而晃動的水晶，象徵著前幾季華麗晚禮服的回歸。瑞典藝術合作夥伴Nathalie Djurberg 和 Hans Berg 為此系列設計的珠寶配飾，以新奇天真幻想的動植物為靈感，打造垂墜珠子和動物形狀的珠寶配飾，挑戰精緻珠寶的固有概念。

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2022秋冬。（圖／品牌提供）

▲更多MIU MIU 2022秋冬Look。

►巴黎時裝周／aespa全體帥翻看秀！GIVENCHY酷美珍珠包必成爆款

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關鍵字：

巴黎時裝周, MIU MIU, 2022秋冬, Miuccia Prada, 少女, 泡泡襪

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