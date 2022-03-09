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網熱議「甜甜圈水壺」可愛破表！　奶嘴吸口握著喝太療癒

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記者鮑璿安 ／台北報導

為了讓大家外出時候能夠多喝水，隨行杯也變化出不同巧思，近期在小紅書爆紅一款「甜甜圈水壺」，外觀就如同圓滾滾的甜甜圈，甚至搭配了奶嘴吸口，讓飲用的同時能小口小口不被嗆到，可愛模樣簡直太欠買！

▲▼甜甜圈水瓶 。（圖／翻攝自小紅書）

▲甜甜圈水瓶 。（圖／翻攝自小紅書）

甜甜圈水壺一推出，可愛外觀立刻吸引網友討論，一瓶約800ml，顛覆了過去瓶裝水所採用的細長形狀，而是以中空甜甜圈形狀設計，簡約輪廓搭配上微透明質感，還貼心提供了背帶，讓外出攜帶時更方便。也有不少網友乾脆把手穿入瓶子中，最為全身上下最亮點的配件。

▲▼甜甜圈水瓶 。（圖／翻攝自小紅書）

▲▼甜甜圈水瓶 。（圖／翻攝自小紅書）

▲提供肩帶可上身 。（圖／翻攝自小紅書）

這款水壺之所以爆紅，最主要是因為喝水時很有趣味感，中間的空柄可方便手握並飲水，而內在水量一目了然，更能督促自己多喝水。再加上可以選擇要裝置「奶嘴吸口」或是「直飲口」，就算是運動後喝水也不會被嗆到，從裡到外都非常可愛，讓人重新愛上喝水。

▲奶茶包 。（圖／翻攝自產品官網）

▲奶茶包 。（圖／翻攝自小紅書）

▲「手搖透明果凍包」飲料隨身帶著走 。（圖／翻攝自小紅書）

過去小紅書上也曾討論過一款「手搖透明果凍包」，這款手袋最主要就是結合了包包與水杯，從外觀上看，透明的果凍感材質相當簡約，四方形輪廓之下還有粗鏈條設計增添辨識度。

主角水杯悄悄藏身其中，相當於是容納了兩個隨身杯在裡頭，單杯容量為260ml，而且兩個水杯巧妙連接，搭配上粉嫩色系瓶蓋，更貼心印製了刻度，能夠選擇在一邊裝入一種飲料，像是珍奶與水的組合，或是兩邊都裝飲料，這樣放在包裡就好像撞色設計，超有創意。

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關鍵字：

水瓶, 水壺, 隨行杯, 喝水, 甜甜圈

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