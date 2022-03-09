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少女心爆裂！PAUL＆JOE貓咪唇膏好想要、KOSE懶散兔貼圖免費載

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▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲可愛貓咪唇膏，想一口氣包色處理。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝春季新品多連發，不只是比功能外型，更要比話題。雪肌精與懶散兔&啾先生聯名推出可愛貼圖，更推出限定優惠防曬組，而PAUL&JOE為歡慶20周年，更是聯手台北遠東香格里拉，跨界打造法式可愛下午茶並推出一連串人氣新品。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE推出全新防曬產品，外型小巧好攜帶。

春暖花開，外出防曬更要滴水不漏，高絲推出全新防曬，內含高達70%的美容成分能帶給肌膚滿溢的水潤感，讓防曬就是保養的延伸。其中雪肌精漾活UV雙重防禦凝膠，更能在使用8小時後，肌膚的含水量更提升；雙重防禦乳主打超強防水抗汗，卻潤澤保濕不會有黏膩感。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲3/15起可至貼圖平台免費下載。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精漾活UV雙重防禦乳（晶瑩限量組），650元。

不只如此，雪肌精更與知名插畫懶散兔&啾先生的聯名合作，推出超可愛貼圖，免費提供下載，另外更加碼兩款防曬限量組，不僅多贈雪肌精漾活化粧水，更加贈懶散兔&啾先生的可愛提袋，要買就趁這波。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲PAUL&JOE的底妝系列備受消費者喜愛。

法式美妝PAUL&JOE以締造幸福感產品為宗旨，可愛復古的設計讓女孩愛不釋手，為慶祝20周年，品牌再次向經典致敬，將糖瓷底妝系列的水凝粉餅全面升級，更推出糖果泡泡隔離雙瓶組和貓絨絨西洋菊貓咪唇膏組，絕對讓少女心再次爆發。

▲▼聯名美妝。（圖／品牌提供）

▲揪姊妹一起來場浪漫下午茶。

為了歡慶品牌20週年生日慶，PAUL & JOE 彩妝與台北遠東香格里拉首度跨界合作，於飯店38樓馬可波羅酒廊自 4月2日至5月29日，推出週末限定「浪漫巴黎下午茶」，加入許多貓咪、貓掌等可愛圖騰與浪漫紫色風格，活動期間享用午茶還可獲贈 PAUL & JOE 小香檳明星四件禮。

關鍵字：

聯名, 美妝, 話題

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