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歐陽娜娜「激短粉裙」洩性感領域！　甜辣風網罕見好評：太美

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▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

記者鮑璿安／台北報導

台灣女星歐陽娜娜近年來轉往大陸發展事業亮眼，甚至親自操刀鞋履設計，與知名洞洞鞋品牌推出NANA聯名鞋。稍早她驚喜在微博PO出一系列美照，身穿自己所代言的服飾高調帶貨，憑藉夢幻粉色薄紗裙曬出姣好身材曲線，罕見讓網友好評。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜身穿PEACE BIRD與設計師品牌 Susan Fang 聯名裙裝擺拍 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜時尚資源相當亮眼，接下大陸服飾品牌「太平鳥」代言人，時常為品牌拍攝形象照。此次則是在個人微博驚喜放送美照，她身穿PEACE BIRD與設計師品牌  Susan Fang 聯名裙裝擺拍，夢幻粉色蓬裙加持之下，少女氛圍十足，雖然是簡單的吊帶裙裝，但是加入了Susan Fang 品牌經典的透明玻璃珠、空气编织效果，讓整體夢幻氣息更提升。

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲▼歐陽娜娜 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜展現姣好身材  。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

歐陽娜娜以立體水晶耳飾搭配俏麗短髮，她也以側身出鏡展現姣好身材，極短裙下白皙長腿一覽無遺，像是洋娃娃般精緻。這次的少女風格穿搭也吸引許多網友留言，不少粉絲表示：「娜娜太美了」、「少女風就是最絕的」、「完全是小公主啊」、「富家千金風格」。

關鍵字：

歐陽娜娜, 微博, 太平鳥, 聯名

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