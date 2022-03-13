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春天「櫻花香水」清甜超治癒！Jo Malone、歐舒丹7款絕美必敗

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文／美人圈

時序入春，是百花齊放的季節，盛開的櫻花令人著迷不已，身上的香氣也必須跟上！2022年不少香水品牌也陸續推出「櫻花香水」，其中雅詩蘭黛「漫舞櫻花淡香精」，清甜的香味超治癒 ; 嬌蘭限量新品「花綻舞櫻淡香水」，瓶身美到令人窒息，另外DIOR、Jo Malone、黛珂也都推出櫻花香水，趕緊下滑來看新品吧！

2022春天「櫻花香水」推薦：雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列-漫舞櫻花淡香精

雅詩蘭黛在今年2月隆重推出全新頂級香氛「雋永工藝探索香氛系列」，從清新茶香、花香、果香到木質調一應俱全，另外搭配獨家專利「長效鎖香工藝」，迷人香氣可環繞延續12小時，帶給你猶如置身在美妙幻境中的沉浸式香氛體驗。

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲雅詩蘭黛 雋永工藝探索香氛系列-漫舞櫻花淡香精，40ml NT$3,500、100ml NT$7,000 。（圖／雅詩蘭黛）

瓶身設計更宛如工藝品般細緻講究，挑選質感厚實的槽紋玻璃，磁吸式瓶蓋裝飾著優雅的繩紋，極具典藏價值！而這款「漫舞櫻花淡香精」主香調是櫻花、勃根地黑醋栗葉、天竺葵，由清甜櫻花香，搭配氣息爽朗的勃根地黑醋栗葉，隨後天竺葵、佛手柑與忍冬花為你開啟專屬春意浪漫。

2022春天「櫻花香水」推薦：嬌蘭 花綻舞櫻淡香水 高訂精繡蜂印瓶

嬌蘭以「賞夜櫻」為靈感來源，結合高訂時裝級刺繡美學，於2022年2月，正式推出每一瓶都擁有專屬編號、全球限量的「花綻舞櫻淡香水 高訂精繡蜂印瓶」，以淡雅的佛手柑與精緻的綠茶調和諧交融，接著是溫柔靜美的櫻花、迷濛的紫丁香，以及薄暮時瀰漫在空氣中的茉莉，其細緻的香氣乘著朦朧的白麝香香跡，一如櫻花乘著微風紛飛，讓你彷彿置身在日本賞夜櫻。

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲嬌蘭 花綻舞櫻淡香水 高訂精繡蜂印瓶，125ml+20ml NT$25,900。（圖／ BEAUTY美人圈）

2022春天「櫻花香水」推薦：Jo Malone London Sakura Cherry Blossom Colon

自2020年春季在日本限定發售的「Sakura Cherry Blossom Colon」，受到廣大粉絲喜愛，以日本的櫻花淡雅香氣開始，中調的佛手柑讓你感受春天的氣息，最後由麝香營造出深度。2022年換上全新包裝，將粉嫩的瓶身，加入白色字樣，搭配大理石紋的瓶蓋設計，真的美到令人驚呼！目前日本先發售，台灣4月才會上市，等不及的香迷們，可以找代購購入喔！

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲Jo Malone London Sakura Cherry Blossom Colon 50ml NT$3,700、100ml NT$5,450。（圖／Jo Malone）

2022春天「櫻花香水」推薦：黛珂 和服之戀 SAKURA櫻

黛珂於1月推出全新的和服之戀系列香水，這款「SAKURA櫻」在3月1日限量上市！揉合天然純淨的玫瑰精華，搭配櫻花純潔柔軟的花果香，最後在菖蒲餘韻中溫柔包覆。瓶身以高質感霧面材質設計，繫上淡粉色緞帶，整個超夢幻，絕對是今年春天的必收款。

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲黛珂 和服之戀 SAKURA櫻，50ml NT$2,500。（圖／黛珂）

2022春天「櫻花香水」推薦：DIOR 粉紅櫻花香氛

DIOR這款「粉紅櫻花香氛」討論度超高！詮釋了日本櫻花季的香氣，使人彷彿身在初春時節，遊走於粉白相間的櫻花大道！以清新花香調為主，略帶著玫瑰氣韻的香氣，加上淡淡苦澀而圓潤的杏仁香氣，使香氛更具層次感，襯托出櫻花的芳香，令人回味無窮。

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲DIOR 粉紅櫻花香氛，40ml NT$3,900、125ml NT$8,100 。（圖／DIOR）

2022春天「櫻花香水」推薦：歐舒丹 櫻花淡香水

歐舒丹推出的「春日水櫻花香氛系列」大獲好評啊！其中這瓶「櫻花淡香水」超熱賣～香氣融合了櫻桃、小蒼蘭及黑加侖，緩緩帶出細緻柔美的櫻花與鈴蘭香，最後輔以花梨木、琥珀及麝香為基調。柔性中帶有初春清新的氣息，散發猶如櫻花初綻放的一抹馨香。

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲歐舒丹 櫻花淡香水，75ml NT$2,100。（圖／歐舒丹）

2022春天「櫻花香水」推薦：THE BODY SHOP 日本櫻花淡雅香水/日本櫻花親親草莓香水

THE BODY SHOP一共推出了兩款櫻花香水！「日本櫻花淡雅香水」結合富士蘋果、中國木蘭花、桂花的花果香，帶出印度茉莉、日本櫻花、日本柿子的香氣，尾韻則是麝香、檀香、檜木，使用後全身散發浪漫柔情的日本櫻花芬芳。另一款「日本櫻花親親草莓香水」以甜美草莓果香完美融合日本櫻花與牡丹芬芳，散發出甜美浪漫的花果香調，是許多日妞的摯愛款！

▲櫻花香水。（圖／美人圈）

▲THE BODY SHOP 日本櫻花淡雅香水／日本櫻花親親草莓香水，50ml NT$1,320。（圖／THE BODY SHOP）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

櫻花, 香水, 淡香精, DIOR, JO MALONE, 嬌蘭, 黛珂

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