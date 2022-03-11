挑選內褲三大法則！材質、剪裁超重要　選對才不會悶出病

文／C編 圖／pexels

貼身衣物最親膚，穿著時間又長，因此挑選時比外衣有更多眉角，從剪裁到材質等各處細節都不能忽略，以下有3個挑選內褲的重要原則切記，才能穿得舒服又自在。

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1.透氣材質

衣物的「透氣度」是第一個關鍵，尤其最貼身的內衣褲，更要對材質挑惕，棉料、莫代爾纖維、蠶絲等，透氣性都較佳，才不會穿沒多久就悶熱不適，影響生活。

2.彈性親膚

每個人對衣料的接受度不同，有人特別敏感，也有人大剌剌不在意，因此「觸感」成為選擇貼身衣物的指標之一，摸摸看，感受一下是否會扎肌膚，同時輕拉試試彈性，覺得不舒適、不合意就別勉強。

3.大小合適、剪裁適中

外衣尺寸稍有不合，只要樣式喜歡，還是可能「硬買」，但貼身衣物就不一樣了，太緊勒出痕跡、太鬆容易滑動，若是網購，可以測量臀圍、大腿圍等作為依據，才不會買錯。

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