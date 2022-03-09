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5位韓星竟有「粗腿黑歷史」！秀智吃地瓜、孫藝真神奇運動練出筷子腿

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文／美人圈

冷冷寒天總想讓人來碗麻辣燙、玉米濃湯，殊不知這些萬惡的美食，卻讓長褲也越來越遮不住猖狂的肉肉腿，不只我們凡人，其實就連漂亮姐姐孫藝真、朴信惠、秀智等諸位韓國女神也曾有這種困擾，這回小編就為大家帶來5個超實用「韓星瘦腿方法」跟著女明星的機智保養法，你也可以一甩象腿，重新找回修長漫畫腿。

韓星瘦腿方法1：孫藝真—TRX + 禪柔運動

向來以高顏值、完美身材著稱的孫仙，其實在2016年拍攝電影《沒有秘密》時期也曾微發福過，因為小腿比較粗壯加上膚色又曬得比較黑，就被狠毒的網民笑說：「根本是黑蘿蔔呀！」

減肥前VS.減肥後

▲韓星瘦腿方法。（圖／美人圈提供）

▲孫藝真以前小腿比較粗壯。（圖／chosun.com、sports.hankooki.co）

孫藝真瘦腿重點

2018~2019年陸續接演《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》等等作品回歸小螢幕的孫仙，身形體態也變得越來越好了，原來這一切都是靠背後的十年功—TRX（懸吊式阻抗訓練），多了TRX設計，多了一份阻力，讓我們在不用額外負重的情況下，就可以訓練到各部位肌肉，提升燃脂效果，孫藝真尤其喜歡TRX搭配深蹲、提臀運動及平板支撐，來強化瘦腿效果，甚至為此鍛鍊十年之久以考取專業TRX教練證照。

韓星瘦腿方法2：朴信惠—TANZPLAY運動

朴信惠剛出道前期也常常被笑胖，尤其是下半身更被說是大象腿，直到近年才靠著「TANZPLAY運動」成功甩肉10公斤，告別嬰兒肥、下半身肥胖問題。

▲韓星瘦腿方法。（圖／美人圈）

▲朴信惠出道前期下半身被說是大象腿。（圖／mk.co.kr）

朴信惠瘦腿重點

TANZPLAY運動是一種新興健身方式，由韓國現代舞蹈家金允兒創造的，將舞蹈（Tanz）和遊戲（Play）結合在一起，有點類似現代舞融合皮拉提斯，透過有氧運動及拉伸的同時可以非常有效雕塑腿部線條，就連鄭多燕、鄭有美也是TANZPLAY狂粉。

韓星瘦腿方法3：秀智—地瓜減肥餐

韓國國民初戀秀智，擁有清純臉蛋、魔鬼身材圈粉無數，不過出道期也是稚氣未脫，甚至還帶有點嬰兒肥，從大腿到小腿都成為鍵盤酸民的攻擊目標，除了節目上分享過的《Get it Beauty》節目上分享過的企鵝操之外，秀智其實還曾靠著獨門減肥餐成功瘦腿。

▲韓星瘦腿方法。（圖／美人圈）

▲秀智靠獨門減肥餐成功瘦腿。（圖／tvreport.co.kr、DASHING DIVA）

秀智瘦腿重點

自嘲喝水都會胖的秀智，她分享以前曾靠著「地瓜減肥餐」成功鏟肉5KG，尤其下半身線條還獲得明顯改善，只要需要拍戲、快速調整身材時都會改用這樣的飲食法來減肥。

早餐：雞胸肉+一根地瓜+一杯牛奶

午餐：一碗糙米飯+生菜沙拉

晚餐：兩條地瓜+18:00後不進食，避免脂肪堆積

韓星瘦腿方法4：Apink 鄭恩地—登山式運動

Apink主唱鄭恩地是眾所皆知的實力派歌手，除此之外私下的她也自稱減肥小達人，因為剛出道時期留著一頭妹妹頭、臉頰圓圓的，下半身還有點臃腫，不免遭受外界猛烈批評，為了回擊這些評論，帥氣的釜山女子恩地決定狠下心嚴格管控身材，不靠仙女餐，反而是以運動加速減肥成效。

▲韓星瘦腿方法。（圖／美人圈）

▲恩地以運動加速減肥成效。（圖／instiz.net、artist_eunji）

Apink 恩地瘦腿重點

尤其登山式運動更是恩地的最愛，有玩過Switch健身環的人相信都對登山式都不陌生XD，雖然做完真的會大飆汗，可是消耗脂肪、強化下半身的爆發力無敵有感，恩地更是在短短的2周內就成功從62Kg減到47Kg。

韓星瘦腿方法5：Red Velvet Joy—調整進食順序

身為女團成員真的非常辛苦啊！一出道還沒有作品可以討論，第一個被關注的焦點肯定是外貌，而剛好當時正處於高中發育期的Joy，就比其他成員顯得肉感一些，和現在的九頭身、水蛇腰真的是判若兩人，實在讓人不得不奉上膝蓋佩服呀！

▲韓星瘦腿方法。（圖／美人圈）

▲Joy剛出道時和現在的九頭身、水蛇腰判若兩人。（圖／newsen.com、IG@_imyour_joy）

Red Velvet Joy瘦腿重點

當然想要擁有魔鬼身材，Joy也是做了不少功課，首先最大的差別就在於「調整進食順序」聽從營養師建議後，她會先吃蔬菜→蛋白質→飯，透過這樣的方式可以避免過量的澱粉攝取，一年下來就瘦了快8公斤，搭配空中腳踏車、重訓等等也能加速瘦腿成效哦！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓星, 瘦腿, 肉肉腿, 孫藝珍, 朴信惠

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